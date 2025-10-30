La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará junto a la joven violinista Pilar Policano

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) brindará un nuevo concierto el sábado 8 de noviembre a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) brindará un nuevo concierto el sábado 8 de noviembre a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz , ubicado en Racedo 250, Paraná. La presentación, organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia y la Municipalidad de Paraná, será con entrada libre y gratuita, por orden de llegada.

El programa estará bajo la dirección del maestro Luis Gorelik , director artístico de la OSER, e incluirá obras emblemáticas de Piotr Ilich Tchaikowsky , entre ellas Escenas de los ballets La Bella Durmiente y Cascanueces , además del Concierto para violín y orquesta Op. 35 , una de las piezas más virtuosas y apreciadas del repertorio romántico.

La velada contará con la participación especial de Pilar Policano, una de las violinistas argentinas más destacadas de su generación. Con apenas 17 años, Policano se ha consolidado como una figura prometedora en la escena internacional. Su talento y madurez interpretativa la han llevado a presentarse en prestigiosas salas del mundo y a recibir reconocimientos de instituciones de primer nivel.

Nacida en Buenos Aires en 2007, Policano comenzó a tocar el violín a los seis años en la Orquesta Escuela de Lanús. En 2022 se trasladó a Viena junto a su familia para perfeccionarse con el reconocido maestro Boris Kuschnir, tras haberse formado en Argentina bajo la tutela del violinista Rafael Gíntoli.

A lo largo de su joven carrera, ha sido galardonada con premios internacionales como el “Arthur-Waser” 2025, el Grand Prix en la V Yankelevitch International Violin Competition, el primer lugar en el Concurso Internacional de Violín de San Petersburgo (categoría Junior) y en “Nouvelles Etoiles París 2022”. En Argentina fue distinguida como “Solista Revelación” por Radio Clásica Nacional y por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina en 2022.

Entre sus actuaciones más destacadas, Policano se presentó en escenarios como el Teatro Colón, el Victoria Hall de Ginebra, el KKL Luzern y Die Glocke Bremen, además de haber sido invitada a actuar ante el Papa Francisco en Hungría. Su formación incluye pasos por el Perlman Music Program Summer School en Nueva York y la Academia de Música de Liechtenstein, donde fue alumna de maestros como Itzhak Perlman, Vadim Gluzman y Midori.

El Mozarteum Argentino acompaña su crecimiento desde 2021, otorgándole becas históricas por su talento y dedicación. Actualmente toca un violín N. Bergonzi (Cremona, c.1780-85) y un arco Dominique Peccatte (Mirecourt, c.1850), ambos cedidos por la Ryuji Ueno Foundation y la Rare Violins In Consortium.

Con este concierto, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos continúa acercando la música académica a nuevos públicos, reafirmando su compromiso con la difusión cultural y la formación artística en toda la provincia.