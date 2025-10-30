Argentina XV tiene equipo confirmado: Diego Correa será suplente y Lautaro Cipriani no fue citado.

Uno Entre Rios | Ovación | Argentina XV

El seleccionado Argentina XV ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Munster el próximo sábado, desde las 14, en el Thomond Park de Limerick, Irlanda.

30 de octubre 2025 · 14:42hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

El seleccionado Argentina XV ya tiene equipo confirmado para enfrentar a Munster el próximo sábado, desde las 14, en el Thomond Park de Limerick, Irlanda. El encuentro marcará el inicio de la ventana internacional de noviembre, una instancia que servirá para seguir dando rodaje a jugadores y consolidar el desarrollo del rugby argentino de alto rendimiento.

El entrenador Álvaro Galindo se mostró entusiasmado con la posibilidad de cerrar el año con una exigente prueba ante uno de los clubes más tradicionales de Europa. "El equipo tiene muchas ganas de jugar, de representar al país y de darle un gran cierre al año. Se reúnen chicos que pasaron por Pumas, Pumitas, Pumas Seven y diferentes franquicias. Todos tenemos el mismo objetivo: poner lo más alto a la Argentina y hacer un gran partido en un lugar espectacular como el estadio de Munster, un equipo con mucha historia", expresó el head coach.

LEER MÁS: World Rugby confirmó los árbitros para la gira de Los Pumas y Argentina XV

Argentina XV tiene equipo confirmado para enfrentar a Munster

Será el tercer compromiso del año para Argentina XV, que en la ventana de julio consiguió dos victorias convincentes: 45-17 ante Brasil y 52-12 frente a Rumania. En esta oportunidad, el equipo buscará mantener su nivel ante un rival de jerarquía y en un escenario emblemático del rugby europeo.

Entre los convocados se destaca la presencia del paranaense Diego Correa, quien fue incluido entre los suplentes, mientras que su coterráneo Lautaro Cipriani no fue citado, ya que participará de las semifinales de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral 2025 con Tilcara. El encuentro será arbitrado por el australiano Angus Gardner y podrá seguirse en vivo a través del sitio accessmunster.ie.

La formación titular de Argentina XV estará compuesta por Matías Medrano, Leonel Oviedo, Francisco Moreno, Lautaro Simes, Federico Albrisi, Nicolás D’Amorim, Aitor Bildosola, Juan Cruz Pérez Rachel (capitán), Alejo Sugasti, Julián Hernández, Mateo Soler, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim, Santiago Pernas y Tobías Wade.

En el banco de relevos estarán Juan Manuel Vivas, Diego Correa, Octavio Filippa, Lorenzo Colidio, Juan Pedro Bernasconi, Estanislao Pregot, Bautista Farisé y Agustín Fraga.

