Diego Armando Pesoa vuelve a vestir la camiseta de la Selección Nacional de amputados

Pesoa viene jugando con el seleccionado nacional desde 2009, disputó dos Copa América y tres Mundiales. A los 27 años fue convocado para disputar el Torneo Sudamericano en la ciudad de Funes Santa Fe, en donde se jugará el triangular que tendrá a Brasil y Uruguay que participará por primera vez.

La competencia comenzará el 19 de febrero y se extenderá hasta el 22. La ceremonia de entrega de premios contará con la presencia del Chiqui Tapia, presidente de AFA.

Diego nació con Agenesia de Peroné (un pierna más corta que la otra): "Fue todo muy distinto, yo nací con una discapacidad y me tuve que adaptar a la realidad. Hoy puedo disfrutar de lo que más me gusta, que es el fútbol . En cuanto a Andrés, me sorprendió su resiliencia ya que venía de jugar en el fútbol convencional, es un gran chico y tiene mucha condiciones".