Deyverson en River: camiseta de Boca, gesto de mono, tapones y "no se escucha"

Como si fuera poco, el atacante, conocido por sus particulares shows dentro de la cancha, se dibujó una franja imaginaria a la altura del pecho para emular el diseño de la remera del Xeneize. La provocación quedó retratada en un video y se produjo mientras el Galo subía el túnel camino a la entrada en calor. También se había especulado con que había llevado una casaca azul y oro en el micro, pero nunca pudo comprobarse completamente.

Durante el trámite, volvió a mostrar una de sus típicas picardías. Tras un error de Matías Kranevitter, quedó mano a mano e intentó eludirlo, pero el arquero campeón del mundo lo anticipó. El brasileño estuvo un rato en el piso y pidió penal, mas el árbitro colombiano Wilmar Roldán hizo caso omiso.

Luego intentó capturar el rebote que dejó el tiro en el poste de Gustavo Scarpa, pero otra vez Armani le quitó el grito de la garganta. Fue reemplazado a los 62 minutos por Rubens, sin la misma gravitación que en el primer partido. Para completar su show, se tapó los oídos mientras se iba y acusó a los hinchas de River de que "no se escuchaban los cánticos". Todo esto mientras hacía la seña del "mono"; como una forma de cambiarle el sentido a los gestos racistas que suelen realizar los fanáticos argentinos cuando enfrentan a los brasileños.

Jugar en Boca, el sueño futbolístico de Deyverson

No es la primera vez que se lo vincula a Deyverson con el mundo Boca. En octubre de 2023, cuando todavía estaba en Cuiabá, confesó que su anhelo era vestir la camiseta azul y oro. "Si un día me suena el teléfono y me dicen: 'Deyverson, vení a jugar a Boca'. Pfff.. Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente y veo que Boca tiene mucho de eso", afirmó en una entrevista con Olé.

En este sentido, elogió las cualidades del estadio Alberto J. Armando y enumeró algunas glorias y referentes del Xeneize con los que se sentía representado: "La verdad que le tengo mucho cariño a La Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron en Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme… Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo (quien fue compañero suyo en el Verdao y también le tiene cariño al cuadro de la Ribera). Los dos juntos, ja. Ojalá algún día pueda jugar con Felipe Melo en la Bombonera con los hinchas cantando. Sería una locura".