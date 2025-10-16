Uno Entre Rios | Ovación | Luca Vildoza

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

Luca Vildoza y su esposa Milica fueron arrestados en Bolonia por agredir a paramédicos tras un incidente con una ambulancia. Están bajo investigación.

16 de octubre 2025 · 14:47hs
El basquetbolista argentino Luca Vildoza y su esposa, Milica, fueron arrestados este miércoles en Bolonia tras un incidente en el que agredieron a paramédicos que circulaban en una ambulancia de la Cruz Roja. Aunque fueron liberados al día siguiente, la pareja seguirá bajo investigación.

El suceso ocurrió poco después del partido que el club de Vildoza, el Virtus Bologna, disputó ante el Mónaco por la Euroliga. Tras abandonar el estadio PalaDozza, Vildoza se encontró con una ambulancia que había detenido su marcha sobre la Via Caloria, bloqueándole el paso.

Luca Vildoza y su esposa arrestados por agredir a paramédicos en Bolonia

Según informaron medios locales, Vildoza comenzó a tocar la bocina y hacer señas con las luces de su vehículo para que el vehículo de emergencia se moviera, pero los paramédicos continuaron trabajando y no avanzaron inmediatamente. Unas cuadras más adelante, el argentino estacionó su coche frente a la ambulancia y comenzó a gritarles.

En ese momento, una enfermera bajó para pedir explicaciones. Según su testimonio, Milica la tomó del cabello y la agredió por el cuello, y luego Vildoza también se sumó a las agresiones. Los demás paramédicos intervinieron rápidamente y llamaron a la Policía. La pareja fue arrestada y llevada a una comisaría, donde pasó la noche.

Este jueves, la Fiscalía decidió su liberación, aunque ambos continuarán siendo investigados por el incidente. Vildoza regresó al plantel del Virtus Bologna y viajará a Lyon para disputar el próximo partido de Euroliga, según el comunicado del club.

En el informe oficial, el Virtus Bologna explicó que "de camino a casa tras el partido en el PalaDozza, el jugador y su esposa, creyéndose víctimas de una conducta ilícita, se enfrentaron a un profesional sanitario en un vehículo de la Cruz Roja Italiana". La institución también indicó que "actualmente se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar con exactitud lo sucedido".

El club expresó, además, su confianza en los resultados de la investigación en curso y aseguró que se presentará la defensa correspondiente a las autoridades competentes lo antes posible, con la asistencia del abogado Mattia Grassani.

