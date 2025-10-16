Uno Entre Rios | Ovación | Alejandra Grasmuck

Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico

Alejandra Grasmuck, árbitra de básquet de Paraná, enfrenta un tratamiento contra el cáncer y necesita del apoyo solidario de la comunidad.

16 de octubre 2025 · 10:20hs
Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico.

Alejandra Grasmuck necesita ayuda para continuar su tratamiento oncológico.

Alejandra Grasmuck, árbitra de básquet oriunda de Paraná, Entre Ríos, está atravesando una dura batalla contra el cáncer y necesita realizar un tratamiento oncológico para poder seguir adelante.

Ante esta situación, se ha iniciado una campaña solidaria con el objetivo de reunir aportes económicos que le permitan afrontar los costos del tratamiento. Desde su entorno destacan que, por más pequeño que sea, cada aporte significa muchísimo y representa un paso más en su lucha hacia la recuperación.

LEER MÁS: "Deseo representar a la Argentina como árbitra de básquet"

Campaña solidaria por Alejandra Grasmuck, árbitra de Paraná

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago, enviando su contribución al alias alegrasmuck.mp.

Se agradece profundamente a todos los que puedan ayudar, compartir la información y acompañar a Alejandra en este difícil momento.

Alejandra Grasmuck Cáncer Paraná
