Echagüe, a un paso del título del Torneo Provincial Femenino

Hubo intensa actividad en Gualeguaychú, con la disputa del penúltimo encuentro del certamen de la UER, en el que Echagüe mantuvo su liderazgo.

Echagüe tuvo dos contundentes actuaciones y quedó bien parado de cara a la definición.

En el Club Central Entrerriano de Gualeguachú se disputó el Encuentro 3 –penúltimo– del campeonato Clausura del Torneo Provincial Femenino que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Se desarrollaron las fechas 6 y 7, en las que el líder de la competencia, Echagüe , ganó sus dos partidos y quedó bien parado de cara a la última jornada.

Los resultados fueron: Cultural de Crespo-Pirañas de Concordia, Central Entrerriano de Gualeguaychú/Jockey de Gualeguay 0-Los Espinillos de Concordia 15, Mulitas de Paysandú 0-Echagüe 37; Pirañas 5-Central Entrerriano/Jockey 5, Los Espinillos 19-Mulitas 0 y Echagüe 63-Cultural 0.

Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

La definición del Torneo Provincial

El Encuentro 4, en el que se disputarán las fechas 8, 9 y 10, será domingo 2 de noviembre, en Pirañas de Concordia.

Los partidos serán: Cultural-Central Entrerriano/Jockey, Mulitas-Pirañas y Echagüe-Espinillos; Central Entrerriano/Jockey-Mulitas, Piraña-Echagüe y Los Espinillos-Cultural; Echagüe-Central Entrerriano/Jockey, Cultural-Mulitas y Los Espinillos-Pirañas.