Echagüe, a un paso del título del Torneo Provincial Femenino

Hubo intensa actividad en Gualeguaychú, con la disputa del penúltimo encuentro del certamen de la UER, en el que Echagüe mantuvo su liderazgo.

6 de octubre 2025 · 21:13hs
Echagüe tuvo dos contundentes actuaciones y quedó bien parado de cara a la definición.

Jorge Pared

Echagüe tuvo dos contundentes actuaciones y quedó bien parado de cara a la definición.

En el Club Central Entrerriano de Gualeguachú se disputó el Encuentro 3 –penúltimo– del campeonato Clausura del Torneo Provincial Femenino que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Se desarrollaron las fechas 6 y 7, en las que el líder de la competencia, Echagüe, ganó sus dos partidos y quedó bien parado de cara a la última jornada.

Los resultados fueron: Cultural de Crespo-Pirañas de Concordia, Central Entrerriano de Gualeguaychú/Jockey de Gualeguay 0-Los Espinillos de Concordia 15, Mulitas de Paysandú 0-Echagüe 37; Pirañas 5-Central Entrerriano/Jockey 5, Los Espinillos 19-Mulitas 0 y Echagüe 63-Cultural 0.

La definición del Torneo Provincial

El Encuentro 4, en el que se disputarán las fechas 8, 9 y 10, será domingo 2 de noviembre, en Pirañas de Concordia.

Los partidos serán: Cultural-Central Entrerriano/Jockey, Mulitas-Pirañas y Echagüe-Espinillos; Central Entrerriano/Jockey-Mulitas, Piraña-Echagüe y Los Espinillos-Cultural; Echagüe-Central Entrerriano/Jockey, Cultural-Mulitas y Los Espinillos-Pirañas.

