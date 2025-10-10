Uno Entre Rios | Ovación | Paula Pedrozo

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, participó de un encuentro extramuros junto a Las Espartanas, un equipo que transforma vidas mediante el rugby.

10 de octubre 2025 · 10:53hs
La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas.

Foto: Gentielza/Prensa UAR

La concordiense Paula Pedrozo participó de un encuentro de rugby extramuros con Las Espartanas.

La concordiense Paula Pedrozo, capitana del seleccionado argentino femenino de rugby, participó de un nuevo encuentro extramuros junto a Las Espartanas, el equipo integrado por mujeres privadas de su libertad.

La jornada volvió a confirmar que, cuando el deporte se combina con valores, educación y oportunidades, puede transformarse en una herramienta poderosa para la inclusión y la reconstrucción de proyectos de vida. Porque en la cancha, se juega mucho más que un resultado.

Con la presencia de Paula Pedrozo, Las Espartanas jugaron un nuevo partido extramuros

Del encuentro participaron también los equipos de Del Oeste, La Salle y Círculo Social Don Orione, que se sumaron con compromiso y entusiasmo a una experiencia atravesada por el respeto, la emoción y el aprendizaje mutuo.

La actividad fue posible gracias a la colaboración del Colegio Los Molinos, que abrió generosamente sus puertas, y al acompañamiento del Servicio Penitenciario, clave para que este tipo de espacios puedan concretarse.

El recorrido que transitan Las Espartanas va mucho más allá del rugby. A través de un proyecto integral que promueve la educación, la espiritualidad y la inserción sociolaboral, estas mujeres construyen día a día un futuro distinto para ellas y sus familias.

En ese proceso, el rugby (con sus valores de trabajo en equipo, respeto, esfuerzo y solidaridad) se convierte en una herramienta clave de transformación personal y colectiva.

