Con gol del ex-delantero de Patronato Jonathan Herrera Deportivo Riestra rescato un empate en el Gigante de Arroyito al igualar 1 a 1 ante Rosario Central en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
Un ex-delantero de Patronato evitó la victoria de Rosario Central
El Canalla abrió el marcador a los 9 minutos a través de Alejo Veliz. El delantero, que retornó al club santafesino tras su paso por el fútbol europeo, capitalizó la asistencia de Ignacio Malcorra para ubicar transitoriamente a los dirigidos por Ariel Holan en la cima de las posiciones de la Zona B.
Central tuvo la chance de liquidar el pleito, pero falló en la definición. Le dio vida al Malevo, que sobre el cierre golpeó a través de un penal ejecutado por Jonathan Herrera.
Como sigue el camino de Rosario Central y Deportivo Riestra
El Canalla recibirá el próximo sábado desde las 17.30 a Newell´s en una nueva edición del clásico rosarino. Deportivo Riestra, por su parte, enfrentará en su cancha a Sarmiento de Junín.