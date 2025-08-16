Un ex-delantero de Patronato evitó la victoria de Rosario Central

El ex-futbolista de Patronato Jonathan Herrera anotó el gol con el que Deportivo Riestra empató 1 a 1 ante el Canalla, en el Gigante de Arroyito.

Con gol del ex-delantero de Patronato Jonathan Herrera Deportivo Riestra rescato un empate en el Gigante de Arroyito al igualar 1 a 1 ante Rosario Central en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El Canalla abrió el marcador a los 9 minutos a través de Alejo Veliz. El delantero, que retornó al club santafesino tras su paso por el fútbol europeo, capitalizó la asistencia de Ignacio Malcorra para ubicar transitoriamente a los dirigidos por Ariel Holan en la cima de las posiciones de la Zona B.

Embed ESTE PIBE ESTÁ VELIZ



El delantero volvió a marcar tras su regreso y puso el 1-0 de Rosario Central sobre Riestra



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/8er8KIfYTP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2025

Central tuvo la chance de liquidar el pleito, pero falló en la definición. Le dio vida al Malevo, que sobre el cierre golpeó a través de un penal ejecutado por Jonathan Herrera.

Embed APARECIÓ EL SULTÁN ⚽ Jonathan Herrera cambió el penal por gol para el 1-1 de Riestra ante Rosario Central



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/M0fKBJlzTf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2025

Como sigue el camino de Rosario Central y Deportivo Riestra

El Canalla recibirá el próximo sábado desde las 17.30 a Newell´s en una nueva edición del clásico rosarino. Deportivo Riestra, por su parte, enfrentará en su cancha a Sarmiento de Junín.