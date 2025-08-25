Uno Entre Rios | Ovación | Vélez

Con un golazo de Carrizo, Vélez agudizó la crisis de Godoy Cruz

Vélez se impuso por 2-0 ante el Tomba en el Estadio Feliciano Gambarte gracias al gol en contra de Mendoza y a un exquisito tiro libre de Carrizo.

25 de agosto 2025
Vélez ganó en Mendoza.

Vélez ganó en Mendoza.

Vélez Sarsfield venció por 2-0 a Godoy Cruz en su visita al Estadio Feliciano Gambarte por la sexta fecha del Torneo Clausura gracias al gol en contra de Mateo Mendoza (23 minutos) y a un genial tiro libre de Maher Carrizo (31), llegó a once unidades y trepó a la cima de la Zona B, junto a River Plate y San Lorenzo.

Lo que dejó Godoy Cruz ante Vélez

A pesar del esfuerzo de los hombres de Godoy Cruz, el conjunto de Barros Schelotto logró imponer condiciones con sociedades ofensivas que marcaron la tendencia del espectáculo. Una obra colectiva que concluyó con un gol en contra de Mateo Mendoza, antes de la media hora, confirmó la superioridad de Villa Luro. Y unos instantes después, la magnífica pegada de Maher Carrizo dejó sin posibilidades a Franco Petroli con un tiro libre perfecto que se colgó del ángulo. Con el 2 a 0 adverso, el público del Tomba expresó su descontento con insultos hacia sus propios jugadores.

Manuel Lanzini firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Manuel Lanzini fue presentado como nuevo jugador de Vélez

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado.

Vélez: Thiago Fernández fue apartado y se entrenará diferenciado

En el complemento Walter Ribonetto envió a la cancha a Maximiliano Porcel, Walter Montoya y Luca Martínez con el deseo de que el Bodeguero tenga alguna muestra de reacción; pero la ausencia de ideas colectivas motivó a los intérpretes a improvisar movimientos individuales que favorecieron a la defensa porteña.

Cerca del final, los hinchas velezanos que siguieron las acciones a través de la TV tuvieron la posibilidad de ver el talento de su último refuerzo. Con el ingreso de Manu Lanzini, los del Mellizo se encargaron de manejar los tiempos de un compromiso que ya estaba liquidado con mucha antelación.

Además de soñar con la gloria eterna en el certamen más codiciado de América, el Fortín también se anima a dar pelea en el campeonato doméstico. Y con los tres puntos quedó como único escolta de River en su grupo. Para Godoy Cruz, en cambio, el panorama es oscuro. Tras su dolorosa despedida en la Sudamericana ante Atlético Mineiro, en el Clausura sufre al ubicarse en el penúltimo puesto y si Independiente le gana a Platense en el partido postergado, se confirmará que es el peor equipo del momento.

