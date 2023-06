¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

Este juego no formará parte de la grilla de televisados del fin de semana. Los juegos que irán por la pantalla chica serán: por la Zona A, Agropecuario de Carlos Casares-Almirante Brown (Sábado a las 15.10), Temperley-All Boys (Sábado a las 18.10) y San Martín de Tucumán-Nueva Chicago (Domingo a las 15.10). Por la Zona B transmitirán Villa Dálmine-Chacarita (Sábado a las 12.10), Independiente Rivadavia de Mendoza-Chaco For Ever (Sábado a las 16.10), Quilmes-Ferro (Sábado a las 20.10) y Atlético Rafaela-Atlanta (Domingo a las 19.10).