Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

La temporada 2026 de la BN incluiría fecha de clásicos. De confirmarse este formato, Patronato enfrentará a un equipo que estará en otra zona.

18 de diciembre 2025 · 13:24hs
Patronato y Colón protagonizaron el duelo interzonal en la temporada 2024

Prensa Patronato

Patronato y Colón protagonizaron el duelo interzonal en la temporada 2024

La temporada 2026 de la Primera Nacional tendría una modificación en la modalidad de disputa en relación al certamen que se disputó este año. En este punto, el campeonato tendría el mismo formato que la edición anterior. De confirmarse esta versión habrá una jornada de clásicos. En consecuencia, Patronato enfrentaría a un equipo que estará en otra zona.

El certamen contará con la participación de 38 equipos que estarán distribuidos en dos grupos. Una jornada estará destinada a fecha de clásicos. En este capítulo el Rojinegro enfrentaría a Colón de Santa Fe.

lpf: sportivo urquiza y atletico neuquen clasificaron a la final del torneo clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

patronato acordo la continuidad de alan sosa

Patronato acordó la continuidad de Alan Sosa

Antecedentes entre Patronato y Colón en el ascenso

El elenco de barrio Villa Sarmiento y el Sabalero se enfrentaron en la temporada 2024 de la BN. En esa ocasión protagonizaron el duelo interzonal. En el primer cruce la victoria quedó en manos del conjunto santafesino que se impuso por un categórico 4 a 0 en el estadio Brigadier López. En la segunda rueda el Santo se desquitó de la dura derrota al superar 1 a 0 a Colón en el Presbítero Bartolomé Grella.

Cuando se realizará el sorteo de la Primera Nacional

El sorteo del fixture de la temporada 2026 de la Primera Nacional se realizará el lunes 22 de diciembre, una vez finalizados todos los torneos de ascenso y definidos los últimos equipos que integrarán la categoría en 2026.

La categoría recibirá a Midland, campeón de la B Metropolitana; Ciudad Bolívar y Atlético Rafaela, campeón del Torneo Federal A y del reducido que brindó el segundo ascenso; y a los dos descendidos de la Liga Profesional: Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

Sólo resta definir la última plaza para el certamen. La misma es protagonizada por Deportivo Armenio y Acassuso, finalistas del reducido de la Primera B Metropolitana.

Patronato Primera Nacional Colón Clásico
Noticias relacionadas
Franco Meritello firmando su contrato con Patronato.

Franco Meritello es el segundo refuerzo de Patronato

El tesorero de Patronato, Julián Gea Sánchez; Agustín Araujo; y el director deportivo de la entidad rojinegra, Victor Müller. 

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Don Bosco eliminó al último campeón de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Ver comentarios

Lo último

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

Ultimo Momento
Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Tan Biónica agotó la preventa de entradas en sólo tres minutos

Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

Córdoba: cierra otra fábrica y hay 40 nuevos despedidos

Córdoba: cierra otra fábrica y hay 40 nuevos despedidos

Senado continúa con el tratamiento de la Reforma Laboral

Senado continúa con el tratamiento de la Reforma Laboral

Policiales
Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Jazmín González: su familia reclamará Justicia en Tribunales

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Buscan a un joven desaparecido desde hace casi una semana en Victoria

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Incendio en una vivienda de Paraná fue controlado por bomberos

Ovación
Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Liga Argentina: Dura derrota de Rocamora en territorio bonaerense

Básquet APB: la palabra de los campeones de Recreativo

Básquet APB: la palabra de los campeones de Recreativo

Boca tiene su primera incorporación para la temporada 2026

Boca tiene su primera incorporación para la temporada 2026

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Liga Provincial: Ferro de San Salvador quedó a un paso del título

Se cumplen tres años del título de la Selección Argentina en Qatar

Se cumplen tres años del título de la Selección Argentina en Qatar

La provincia
Productor citrícola contra la industria de los juicios: Queremos dormir tranquilos

Productor citrícola contra la 'industria de los juicios': "Queremos dormir tranquilos"

Defensa del Consumidor brindó recomendaciones para las compras de Navidad

Defensa del Consumidor brindó recomendaciones para las compras de Navidad

Hospital San Roque de Paraná: inician obras de refuncionalización

Hospital San Roque de Paraná: inician obras de refuncionalización

Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Gremios y organizaciones se movilizan en Paraná contra la reforma laboral

Quiénes son los nuevos fiscales auxiliares que juran el viernes en Entre Ríos

Quiénes son los nuevos fiscales auxiliares que juran el viernes en Entre Ríos

Dejanos tu comentario