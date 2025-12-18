¿Cuál será el clásico de Patronato en la Primera Nacional?

La temporada 2026 de la BN incluiría fecha de clásicos. De confirmarse este formato, Patronato enfrentará a un equipo que estará en otra zona.

La temporada 2026 de la Primera Nacional tendría una modificación en la modalidad de disputa en relación al certamen que se disputó este año. En este punto, el campeonato tendría el mismo formato que la edición anterior. De confirmarse esta versión habrá una jornada de clásicos. En consecuencia, Patronato enfrentaría a un equipo que estará en otra zona.

El certamen contará con la participación de 38 equipos que estarán distribuidos en dos grupos. Una jornada estará destinada a fecha de clásicos. En este capítulo el Rojinegro enfrentaría a Colón de Santa Fe.

Antecedentes entre Patronato y Colón en el ascenso

El elenco de barrio Villa Sarmiento y el Sabalero se enfrentaron en la temporada 2024 de la BN. En esa ocasión protagonizaron el duelo interzonal. En el primer cruce la victoria quedó en manos del conjunto santafesino que se impuso por un categórico 4 a 0 en el estadio Brigadier López. En la segunda rueda el Santo se desquitó de la dura derrota al superar 1 a 0 a Colón en el Presbítero Bartolomé Grella.

Cuando se realizará el sorteo de la Primera Nacional

El sorteo del fixture de la temporada 2026 de la Primera Nacional se realizará el lunes 22 de diciembre, una vez finalizados todos los torneos de ascenso y definidos los últimos equipos que integrarán la categoría en 2026.

La categoría recibirá a Midland, campeón de la B Metropolitana; Ciudad Bolívar y Atlético Rafaela, campeón del Torneo Federal A y del reducido que brindó el segundo ascenso; y a los dos descendidos de la Liga Profesional: Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

Sólo resta definir la última plaza para el certamen. La misma es protagonizada por Deportivo Armenio y Acassuso, finalistas del reducido de la Primera B Metropolitana.