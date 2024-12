Cross country: Las barrancas de Paraná serán anfitrionas de una carrera única

Pablo González, uno de los organizadores con 30 años de experiencia en el deporte, destacó a Ovación la importancia del apoyo de la comunidad y la municipalidad para llevar a cabo el evento. Aunque se espera la participación de muchos niños, el circuito es considerado de nivel medio-avanzado, lo que podría limitar su actuación. La carrera se festejará como un evento anual y es una iniciativa única, sin adherirse a otros circuitos del país pero con la esperanza de hacerlo en el 2025 y ser parte del Campeonato Argentino.

“La carrera de cross country se va a realizar en la zona del Parque medio, que comprende desde la locomotora hasta el cartel de Paraná. Es una carrera de ciclismo de montaña. Como en la ciudad no tenemos montaña, lo hacemos dentro de las barrancas. El parque que tenemos en la capital provincial es único y lo vamos a aprovechar al máximo. Queremos que el circuito se cierre en 4 kilómetros. Se espera un promedio de vuelta de 16 minutos y la escuelita lo va a estar haciendo en 25 minutos aproximadamente”, contó en sus primeras palabras uno de los organizadores del evento.

“Es la segunda vez que lo hacemos, la primera competencia de MTB fue en 2022. Como esa salió bien y a la gente le gustó, se volvió a repetir. Se esperan 50 personas o más. De Paraná serán la mayoría pero también llegarán desde Santa Fe, Rosario, San Francisco, Córdoba y Buenos Aires. Habrá 7 categorías distribuidas por edades, cada 10 años. Queremos que salga todo de la mejor manera, que la gente acompañe y se acerque a ver el evento. Estamos muy orgullosos por esto que estamos logrando. Son muy lindas sensaciones porque sentí apoyo de muchos amigos y conocidos. Ellos me dijeron ‘si, vamos a meterle’. Quiero agradecer a la Municipalidad también que nos da una gran mano. Si no fuera por ellos esto no se puede hacer. Se pusieron la carrera al hombro”, agregó, resaltando la diversidad de categorías y la importancia del apoyo en conjunto.

Paraná y su imponente escenario

Cross country.jpeg Los deportistas tendrán esta fantástica vista mientras compiten entre sí. UNOER/ Alan Barbosa

“Cabe resaltar que esta será una carrera individual. Es única y la organizamos en Paraná. El hecho de tener barrancas que agreguen dificultad al circuito es algo que no se consigue en otras partes de Argentina. Hay que disfrutarlo y proyectar a futuro para que el deporte siga en alza, consiga más competidores y pueda tener una fecha del Campeonato Argentino en la ciudad. Ese es nuestro objetivo para la temporada 2025”, sentenció González.

“Tenemos en mente realizar un monolito que contenga un QR en donde se pueda visualizar el circuito completo mediante un vídeo que subimos a nuestras redes”, contó González acerca de esta nueva iniciativa que desean ejecutar, no solo para los competidores, sino que también podrán visualizarlo transeúntes de Paraná y turistas que lleguen a la capital provincial.

Las barrancas del Parque Urquiza serán el escenario principal

Cross country barrancas 2.jpg Cross country: Las barrancas de Paraná serán anfitrionas de una carrera única UNOER/ Alan Barbosa

A su vez, hizo hincapié en las generaciones futuras y el espacio que tendrán el domingo 15. “Del evento va a participar la Escuelita y se esperan bastantes competidores. Lamentablemente, el circuito en las barrancas está diagramado para un nivel medio-avanzado y la categoría de los más chicos no va poder resolverlo debido a sus complicaciones de subidas, bajadas y demás cuestiones pero la intención es contar con ellos, que se adapten al deporte, lo conozcan y vayan puliendo detalles arriba de sus bicicletas. De todas formas, va a estar la bici escuela para que ellos puedan desempeñarse ahí”.

Por otra parte, Pablo hizo hincapié en el crecimiento del deporte en la capital provincial: “Hoy en día ha crecido bastante y en amplias disciplinas. Cross country, freestyle son las que sobresalen. Lamentablemente, BMX ha caído un poco pero son solo etapas. Este deporte tiene altibajos por el tema de los costos de las bicis y la indumentaria”.

Para cerrar, el deportista paranaense contó sobre sus experiencias en la bicicleta y la cantidad de años que lleva en la practica del mismo: “Estoy ligado al deporte desde los 10 años. Hoy tengo 40 así que hace 30 años que estamos en esto. Para mí es un estilo de vida. Ya lo califiqué así porque estuve toda mi vida andando arriba de la bicicleta. Y en distintas disciplinas, no solamente en mountain bike. En esta categoría soy muy nuevo pero siempre me desempeñé en BMX. Hice freestyle también. Siempre en dos ruedas”.

Un evento único en el país