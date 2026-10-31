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Crespo vivirá una fiesta con la Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura

La prueba en Crespo se correrá este sábado, desde las 17. Habrá circuitos recreativos de 5 kilómetros y competitivos de 10 kilómetros.

31 de octubre 2026 · 12:58hs
Se inscribieron unos 380 corredores para la prueba en Crespo.

Prensa Municipalidad de Crespo

Se inscribieron unos 380 corredores para la prueba en Crespo.

Crespo vivirá este sábado una nueva edición de la Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA) 2026, una propuesta deportiva que recorrerá distintos barrios de la ciudad y convocará tanto a corredores como a familias. La actividad comenzará a las 17, con largada y llegada en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

La competencia es organizada por la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, con el acompañamiento de los sectores público y privado. Los participantes podrán elegir entre los 10 kilómetros competitivos, que requieren inscripción, y los 5 kilómetros recreativos, aeróbicos y de caminata familiar, que son gratuitos y no necesitan registro previo.

La jornada también contará con espacios de recuperación para los corredores, con servicios de masaje y kinesiología, hidratación, licuados proteicos y merienda saludable. Además, quienes completen los 10 kilómetros recibirán una medalla finisher al llegar a la meta y entregar su número y chip.

Cómo serán los recorridos de la Maratón

Ambas distancias tendrán como punto de partida y llegada el Parque del Lago, en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y pasarán por diferentes sectores de Crespo.

El circuito competitivo de 10 kilómetros recorrerá las calles Misiones, Luis Kaehler, Entre Ríos, Libertad, Hermandad, Santiago del Estero, Libertad, Los Reseros, Carbó, Blas Parera, Rocamora, Pasaje Echagüe, avenida Belgrano, Alem, avenida Independencia, avenida Los Constituyentes, Urquiza, Roque Sáenz Peña, San Martín, avenida Independencia, avenida Esteban Pesante, Entre Ríos, San Arnoldo Janssen y Misiones, para regresar por el Acceso Alfonsín, pasando por el pórtico.

Por su parte, el circuito recreativo de 5 kilómetros incluirá Misiones, Luis Kaehler, Entre Ríos, avenida Libertad -con ida y vuelta hasta la intersección con Córdoba-, Los Reseros, Carbó, Blas Parera, Rocamora, Berutti, Entre Ríos y 9 de Julio, antes de regresar al punto de partida por el Acceso Alfonsín.

Crespo Maratón Fiesta Nacional de la Avicultura Atletismo
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