Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

El equipo Sub 18 femenino de la Escuela Municipal de Crespo se destacó en la Copa Argentina de Clubes y logró ubicarse entre los doce mejores del país.

13 de noviembre 2025 · 12:45hs
La Escuela Municipal de Crespo, con su equipo Sub 18 femenino dirigido por Matías Garay, se ubicó entre los doce mejores equipos de la Argentina en la Copa Argentina de Clubes, disputada en Chapadmalal del jueves 6 al martes 11.

Durante el certamen, las jugadoras mostraron un gran nivel de juego, dejando muy buenas sensaciones y sorprendiendo a los demás equipos por el alto rendimiento alcanzado por la Escuela Municipal. Fue una actuación destacada que reflejó el trabajo y la evolución del equipo a lo largo de la temporada.

El vóley de Crespo sigue creciendo: destacada actuación en Chapadmalal

Escuela Municipal de Crespo (1).jpeg

El torneo reunió a los 28 mejores equipos del país, y las representantes crespenses demostraron compromiso, esfuerzo y pasión, llevando en alto el nombre de la ciudad y dejando una excelente imagen dentro y fuera de la cancha.

El plantel estuvo integrado por Emilia Bernachea, Julieta Nichea, Juanita Viana, Belén Muller, María Eugenia Martínez, Evelyn Behr, Alma Rau, Trinidad Pérez, Maite Lell y Eugenia Martínez.

La delegación fue encabezada por Sian Candela como jefe de delegación y Matías Garay como entrenador en jefe.

