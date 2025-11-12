Uno Entre Rios | La Provincia | Papa León XIV

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Héctor Motta, Presidente Honorario de Afide, asistió a la audiencia del Papa León XIV y al Congreso Internacional de Emprendimiento.

12 de noviembre 2025 · 13:18hs
Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano.

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano.

Durante la mañana de este miércoles, las autoridades del Congreso de Afide (Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento) asistieron a la Audiencia General del Papa León XIV en El Vaticano.

En este encuentro participaron el señor Héctor Bernardo Motta, nativo de Crespo, Entre Ríos, Presidente Honorífico de Afide, Doctor Honoris Causa por la Uader y Presidente del grupo empresarial Motta (Argentina); José Carlos Sánchez, Presidente de Afide y Director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca (España); Brizeida Hernández Sánchez, Secretaria General de Afide y profesora de la Universidad de Valladolid (España); Ezequiel Herruzo Gómez, Coordinador de la Comisión Económica-Financiera de Afide y profesor de la Universidad de Córdoba (España); y Francisco Gil Rodríguez, integrante de la Comisión Organizadora de Afide y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (España).

la justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la nacion en materia electrica

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

El Gobernador del Distrito 4945, Leonel Delgado Rossi, estuvo en Paraná y visitó la Redacción de Diario UNO.

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

LEER MÁS: El Papa León XIV pide por el fin de la guerra en Gaza

De Entre Ríos al Vaticano: Héctor Motta junto al Papa León XIV

Héctor Bernardo Motta (1).jpeg

Desde este miércoles y hasta el sábado se desarrolla en la capital italiana el XIII Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación (Afide-Emprende), organizado por la Universidad de Salamanca. El encuentro reúne a estudiantes, emprendedores, académicos e investigadores de unos 20 países, bajo el lema "Innovación y emprendimiento: esperanza para el desarrollo de los pueblos".

El evento, dirigido por el doctor José Carlos Sánchez, catedrático de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, constituye una iniciativa conjunta de la Asociación para la Formación, la Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento (Afide), en colaboración con distintas universidades y con el apoyo de organismos internacionales.

Tras el éxito alcanzado en Argentina en noviembre de 2024 (cuando el congreso se realizó en Paraná y Libertador San Martín), el empresario y promotor Héctor Motta fue especialmente invitado a participar en esta nueva edición en Roma, en reconocimiento a su aporte y trayectoria. Motta, actual Presidente Honorario de Afide, ha sido un actor clave en la expansión del espíritu emprendedor en América Latina.

En Entre Ríos, el impulso generado por el congreso continúa a través de la creación de Afider, organización local que trabaja para fortalecer la innovación, la iniciativa privada y la creatividad como motores de desarrollo en la nueva era global.

Papa León XIV Audiencia Crespo
Noticias relacionadas
la casa de gobierno: corazon politico y memoria viva de entre rios

La Casa de Gobierno: corazón político y memoria viva de Entre Ríos

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro.

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

El Teatro de la Società Italia de Gualeguay, el sueño de inmigrantes con pasado y presente solidario.

Teatro Italia: sueño de inmigrantes con pasado y presente solidario

CEMENTERIO. Perú al final: el eterno descanso en un Patrimonio Histórico

El Cementerio de Perú al final: el eterno descanso en un Patrimonio Histórico

Ver comentarios

Lo último

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Ultimo Momento
Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

Policiales
Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Mujeres detenidas por tenencia de drogas y armas

Mujeres detenidas por tenencia de drogas y armas

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el exintendente de Gilbert

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el exintendente de Gilbert

Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Ovación
De Paraná al Mundial Supercross: la historia de Joaquina Truffer

De Paraná al Mundial Supercross: la historia de Joaquina Truffer

Presentarán este miércoles el Seven de la República 2025

Presentarán este miércoles el Seven de la República 2025

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Días, horarios y árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura

Días, horarios y árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura

La provincia
Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

La Justicia entrerriana limita la potestad sancionadora de la Nación en materia eléctrica

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

Rotary: el Gobernador del Distrito 4945 visitó Paraná y valoró el compromiso de los socios locales

La Casa de Gobierno: corazón político y memoria viva de Entre Ríos

La Casa de Gobierno: corazón político y memoria viva de Entre Ríos

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

Dejanos tu comentario