Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano.

Durante la mañana de este miércoles, las autoridades del Congreso de Afide (Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento) asistieron a la Audiencia General del Papa León XIV en El Vaticano .

En este encuentro participaron el señor Héctor Bernardo Motta, nativo de Crespo, Entre Ríos, Presidente Honorífico de Afide, Doctor Honoris Causa por la Uader y Presidente del grupo empresarial Motta (Argentina); José Carlos Sánchez, Presidente de Afide y Director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca (España); Brizeida Hernández Sánchez, Secretaria General de Afide y profesora de la Universidad de Valladolid (España); Ezequiel Herruzo Gómez, Coordinador de la Comisión Económica-Financiera de Afide y profesor de la Universidad de Córdoba (España); y Francisco Gil Rodríguez, integrante de la Comisión Organizadora de Afide y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (España).

De Entre Ríos al Vaticano: Héctor Motta junto al Papa León XIV

Héctor Bernardo Motta (1).jpeg Foto: Gentileza/Paralelo 32

Desde este miércoles y hasta el sábado se desarrolla en la capital italiana el XIII Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación (Afide-Emprende), organizado por la Universidad de Salamanca. El encuentro reúne a estudiantes, emprendedores, académicos e investigadores de unos 20 países, bajo el lema "Innovación y emprendimiento: esperanza para el desarrollo de los pueblos".

El evento, dirigido por el doctor José Carlos Sánchez, catedrático de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, constituye una iniciativa conjunta de la Asociación para la Formación, la Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento (Afide), en colaboración con distintas universidades y con el apoyo de organismos internacionales.

Tras el éxito alcanzado en Argentina en noviembre de 2024 (cuando el congreso se realizó en Paraná y Libertador San Martín), el empresario y promotor Héctor Motta fue especialmente invitado a participar en esta nueva edición en Roma, en reconocimiento a su aporte y trayectoria. Motta, actual Presidente Honorario de Afide, ha sido un actor clave en la expansión del espíritu emprendedor en América Latina.

En Entre Ríos, el impulso generado por el congreso continúa a través de la creación de Afider, organización local que trabaja para fortalecer la innovación, la iniciativa privada y la creatividad como motores de desarrollo en la nueva era global.