Paraná Campaña: empate en Cerrito y victoria de Unión en el clásico.

En las semifinales de ida del Paraná Campaña, Unión Agrarios y Viale empataron 0-0 en Cerrito, mientras que Unión de Crespo venció 2-0 a Sarmiento.

El domingo se jugó la ida de las semifinales del Torneo Centenario Viale Football Club y Atlético María Grande, en la Copa Profesor Mario Azaad , organizada por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Los equipos de la primera división ofrecieron un espectáculo de buen nivel, con resultados dispares: empate en Cerrito y victoria de Unión en Crespo.

En la ciudad de Cerrito, el encuentro entre Unión Agrarios y Viale Football Club terminó en empate 0-0. El partido fue muy parejo, con ambas escuadras creando ocasiones claras de gol, pero las defensas se mantuvieron firmes y el marcador no se movió. Los dos equipos mostraron un juego muy vertical, con transiciones rápidas y un orden táctico destacable, lo que resultó en un empate que dejó abiertas las posibilidades para la revancha.

En el clásico de la ciudad, Unión de Crespo logró un valioso triunfo como visitante al vencer 2-0 a Sarmiento. El equipo se impuso en un partido en el que ambos goles llegaron de cabeza. El primero lo anotó Pablo Rodríguez en la primera mitad, mientras que en el segundo tiempo, Mauro Silva marcó el segundo, tras una asistencia de Sebastián Prediger, asegurando la victoria.

En cuanto a las categorías menores, los duelos también fueron intensos y parejos. En la categoría Sub 20, Arsenal de Viale se impuso por 3-0 ante Litoral, mientras que Cultural de Crespo derrotó a Atlético María Grande por 2-0. En la Sub 17, los dos partidos finalizaron en empate 0-0, lo que refleja lo equilibrado de la competencia entre los equipos.

La vuelta de estas semifinales se jugará el próximo fin de semana, donde los equipos tendrán la oportunidad de sellar su clasificación a la final.