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Juan Manuel Rossi se hizo un examen toxicológico y se defendió de las acusaciones

El diputado provincial Juan Manuel Rossi hizo público el resultado del examen que había anunciado tras las acusaciones en redes sociales y dio negativo.

23 de septiembre 2026 · 21:45hs
Juan Manuel Rossi se hizo un examen toxicológico y se defendió de las acusaciones.

Juan Manuel Rossi se hizo un examen toxicológico y se defendió de las acusaciones.

Luego de las acusaciones que circularon en redes sociales sobre un supuesto consumo de drogas, el diputado provincial Juan Manuel Rossi cumplió con lo que había anunciado públicamente y se realizó un examen toxicológico.

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Los análisis de Juan Manuel Rossi

El estudio fue realizado este miércoles en el Laboratorio del Este mediante un screening de drogas de abuso. El resultado fue negativo para cocaína, anfetaminas, marihuana, metadona, éxtasis, morfina y opiáceos, feniciclidina, barbitúricos, benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos. El informe también consigna que la muestra fue obtenida en presencia del bioquímico.

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“Para mí en política no vale todo. No me drogo ni me estaba drogando en la sesión. Con esta campaña sucia lo que buscan es desprestigiarme a mí y al gobierno provincial. Dije públicamente que me iba a hacer un examen toxicológico, fui, me lo hice y acá están los resultados: negativo para todas las sustancias analizadas”, sostuvo Rossi.

El legislador había rechazado previamente las acusaciones y atribuido la difusión del contenido a lo que definió como una “operación” de sectores ligados al PJ-kirchnerista. También había mencionado que no era casual que esta campaña sucia saliera justo ahora, cuando había cobrado protagonismo con distintas causas vinculadas a la malversación de fondos públicos durante los gobiernos de Urribarri y Bordet.

En el final, expresó: “Con el test negativo ya rendí cuentas. Ahora invito a los dirigentes del PJ que impulsaron estas acusaciones a que hagan lo mismo: que se realicen el mismo examen toxicológico y hagan públicos sus resultados”.

Y cerró: “Además, que den explicaciones por los hechos de corrupción que involucraron a sus gobiernos y dirigentes: que expliquen a los entrerrianos dónde está la plata de los contratos truchos del Senado, dónde está el dinero de los exfuncionarios y dirigentes condenados por corrupción, qué pasó con los millones de la causa SIRA y, por qué no, que devuelvan la plata que le robaron a los entrerrianos”.

Juan Manuel Rossi examen
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