Noche de clásico por la Liga Provincial

Urquiza y Progreso animarán el duelo de Santa Elena en el marco de la segunda fecha de la Liga Provincial 2025. En San Salvador jugarán Ferro-Sportivo.

Con la disputa de ocho encuentros comenzará este viernes la segunda fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet. En la jornada se llevará adelante la cartelera correspondiente a la Conferencia 2 y Conferencia 4. En los dos sectores habrá clásico.

En la Conferencia 2 el destacado se disputará en Santa Elena, donde Urquiza y Progreso animarán el derby de la ciudad del norte entrerriano. El juego se llevará adelante en el estadio del CUSE a partir de las 21.30.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Urquiza Santa Elena (@basquetcuseoficial)

Los Buitres iniciaron su camino con una categórica victoria como visitante al derrotar 83 a 60 a Recreativo. Ricardo Brite fue la gran figura del elenco Naranja y Negro al anotar 27 puntos.

El Negro, por su parte, perdió como local ante Talleres por 66 a 70 en tiempo suplementario. En dicho juego el Rojo de Paraná se mantuvo al frente durante gran parte del pleito. Progreso reaccionó en los pasajes finales y logró igualar el pleito, estirando la definición. En tiempo extra el elenco de la capital entrerriana sacó diferencias.

Urquiza y Progreso se reencontrarán tras la definición del Torneo Apertura de la Asociación de Basquet de Santa Elena (ABSE), título que quedó en manos del Negro.

Los restantes juegos de este sector se disputarán en la capital entrerriana. En el Gigante del Parque Estudiantes recibirá desde las 22 a Paracao. Ambos comenzaron la competencia con una victoria. El Albinegro superó a Quique 75 a 62 en condición de local.

En dicho juego cuatro piezas finalizaron con doble dígito: Bautista Fernández anotó 19 puntos, Lautaro Vilotta convirtió 14 tantos mientras que Maximiliano Monjes y Joaquín Llorens colaboraron con 12 anotaciones.

El Azul y Oro, por su parte, superó ajustadamente a Independiente de La Paz por 60 a 57. Lisandro Ruíz Moreno, quien fue condecorado como el MVP del capítulo inicial, fue la gran figura de dicha historia al anotar 31 puntos.

Paracao Liga Provincial Paracao debutó con una victoria en la Liga Provincial 2025

Por otro lado, Quique recibirá en el estadio Guillermo Gaya a Recreativo en un choque donde los dos buscarán celebrar su primera victoria en el certamen. El Decano, que tropezó ante Estudiantes, tuvo en dicho juego la sobresaliente actuación de Hans Feder Ponce, quien se despachó con 20 tantos y 12 rebotes. Este juego comenzará a las 21.30.

A la misma hora Talleres recibirá esta noche a Independiente de La Paz.

Hay clásico de San Salvador

Por la Conferencia 4 el juego que acaparará la atención se disputará en el estadio Gregorio Panizza, donde Atlético Tala recibirá desde las 21.30 a Peñarol en el clásico talense. El Azul viene de perder 83 a 65 en su visita a Atlético BH de Gualeguay. Distinta fue la suerte del Tricolor en el capítulo inicial. Superó 70 a 55 a Zaninetti de Concepción del Uruguay.

Por otro lado, Regatas Uruguay hará su estreno como local desde las 21.30 recibiendo a BH de Gualeguay en el Estadio Juan José Garro. El Celeste viene de superar 77 a 61 a Luis Luciano de Urdinarrain, en condición de visitante. BH también debutó con victoria al imponerse por 83 a 65 sobre Atlético Tala en condición de local.

En otro de los encuentros de la jornada Luis Luciano de Urdinarrain y Juventud Unida de Gualeguaychú se enfrentarán en el estadio Luis César Spiazzi en un cruce de equipos que representan a la Liga Departamental de Básquet de Gualeguaychú. Ambos perdieron en su estreno en el Pre-Federal. El Celeste cayó ante Regatas Uruguay por 77 a 61. Por su parte, el Decano tropezó como local ante por 68 a 55 ante Bancario de Gualeguay.

Además, Zaninetti de Concepción del Uruguay recibirá en La Histórica a Bancario. El amarillo contará con el estreno de Leandro Quarroz. Tras coronarse campeón con Central Entrerriano de Gualeguaychú en la Liga Federal 2025 el escolta nacido en San José se incorporó al elenco uruguayense para continuar con ritmo de competencia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Zaninetti (@clubzaninetti)

Los otros juegos de la Liga Provincial se disputarán el domingo

Los restantes juegos de la segunda fecha de la Liga Provincial de Básquet fueron fixturados para el domingo a partir de las 20. El destacado será protagonizado por Ferro de San Salvador y Sportivo de San Salvador, quienes animarán el clásico de la capital del arroz en un encuentro correspondiente a la Conferencia 1.

Por este mismo sector Olimpia recibirá en el estadio Humberto Pietranera a Ciclista. En el Moisés Flesler el Centro Juventud Sionista hará su presentación como local ante Parque de Villaguay. Por su parte, Sarmiento de Villaguay recibirá a Echagüe.

Por la Conferencia 3 Santa Rosa y Vélez animarán el derby de Chajarí. Además se enfrentarán Social de Federal-San José, Ferro de Concordia-La Armonia de Colón y Capuchinos de Concordia-Estudiantes de Concordia.

Posiciones de la Liga Provincial

Conferencia 1

Sportivo San Salvador (1-0)

Ferro (San Salvador) (1-0)

Ciclista (1-0)

Sarmiento (1-0)

Olimpia (0-1)

Parque (0-1)

Echagüe (0-1)

Sionista (0-1)

Conferencia 2

Urquiza (1-0)

Estudiantes (1-0)

Talleres (1-0)

Paracao (1-0)

Independiente (0-1)

Progreso (0-1)

Quique (0-1)

Recreativo (0-1)

Conferencia 3

Santa Rosa (1-0)

Estudiantes (1-0)

Ferro (1-0)

Vélez (1-0)

Capuchinos (0-1)

Social (0-1)

San José (0-1)

Armonía (0-1)

Conferencia 4

BH (1-0)

Regatas (1-0)

Peñarol (1-0)

Bancario (1-0)

Juventud Unida (0-1)

Zaninetti (0-1)

Luis Luciano (0-1)

Atlético Tala (0-1)