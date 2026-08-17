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Conmoción en Italia: un futbolista de la Serie A está grave tras ahogarse en una pileta

Yael Trepy, delantero de Cagliari, de 20 años, fue trasladado de urgencia a un hospital de Sassari, donde permanece en terapia intensiva y bajo coma inducido.

17 de agosto 2026 · 14:00hs
Conmoción en Italia: un futbolista de la Serie A está grave tras ahogarse en una pileta

Conmoción en Italia: un futbolista de la Serie A está grave tras ahogarse en una pileta

El fútbol de Italia está conmocionado por estas horas debido a que el delantero francés de Cagliari Yael Trepy está internado en terapia intensiva y bajo coma inducido tras ahogarse en una pileta de Porto Cervo durante sus días libres, razón por la cual fue trasladado en helicóptero al hospital Santissima Annunziata de Sassari.

Según informó el medio italiano La Repubblica, el futbolista fue asistido luego de perder el conocimiento y los médicos decidieron intubarlo. Una tomografía detectó una importante cantidad de líquido en sus pulmones, por lo que permanece en coma inducido y bajo monitoreo permanente.

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A su vez, La Gazzetta dello Sport señaló que el jugador habría tenido dificultades luego de encontrarse con un cambio repentino en la profundidad de la pileta. La situación derivó en un principio de ahogamiento y una intervención de emergencia.

Conmoción en Italia: un futbolista de la Serie A está grave tras ahogarse en una pileta

Cagliari confirmó oficialmente la internación y expresó su respaldo a la familia: “El Cagliari Calcio anuncia que el jugador Yael Trepy se encuentra hospitalizado en el Hospital Civil ‘Santissima Annunziata’ de Sassari, donde permanece en cuidados intensivos”.

El club también pidió respeto por la privacidad de sus seres queridos y aseguró que comunicará cualquier novedad. El plantel tenía previsto regresar a los entrenamientos este lunes, de cara al debut en la Serie A ante Parma.

Trepy, de nacionalidad francesa e italiana, había debutado en la máxima categoría en enero y marcó ante Cremonese. Surgido del US Créteil-Lusitanos, llegó a las inferiores de Cagliari en 2022 y en 2024 firmó su primer contrato profesional.

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Italia Serie A Pileta internado
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