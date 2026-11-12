Se puso un objetivo en la mira, se preparó durante mucho tiempo para afrontarlo y cumplió con creces su desafío. El paranaense Rolando Borghello, representante del Club Atlético Estudiantes, participó del Campeonato Panamericano Máster de Natación, que se desarrolló en el Parque Roca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rolando Borghello cumplió con creces un viejo objetivo
El paranaense Rolando Borghello participó del Campeonato Panamericano Máster en Buenos Aires, donde obtuvo cinco medallas y batió récords.
Por Víctor Ludi
Rolo tuvo una más que destacada performance, logrando cinco medallas, tres de oro y dos de plata en la categoría de 35 a 39 años. Fue primero en los 200 metros espalda, los 200 metros libre y 100 metros libre; y segundo en los 200 metros en pruebas combinadas y 100 metros espalda.
Como si fuera poco, batió los récords nacional y panamericano de la categoría en los 200 metros espalda, con un tiempo de dos minutos y 17 segundos; y el récord nacional en los 100 metros libre, con 54 segundos y 16 centésimas.
Borghello habló con UNO y recordó cómo fueron esos días en la competencia en la que participaron más de 1.000 nadadores.
Su participación en el Campeonato Panamericano Máster de Natación
“El proyecto de competir en el Panamericano comenzó tres años atrás, cuando se realizó un Argentino de Máster en Paraná, en el que me fue bien. Después de ese torneo, le comenté a mi entrenador, Joaquín Méndez Orsusa, que tenía ganas de participar en alguna competencia de un nivel superior. Seguí entrenándome y participando de algunos torneos locales, hasta que el año pasado me enteré que se hacía este Panamericano y, desde principios de año, me preparé pensando en esa competencia. Estoy contento con lo logrado, pero soy bastante autoexigente y me lamento porque en varias pruebas quedé cerca de mejorar mis propias marcas, aunque el balance es positivo”, remarcó el nadador, quien además reconoció que: “Hacía mucho que no nadaba en una pileta de 50 metros. En las primeras pruebas me costó bastante adaptarme”.
“Algo que me llamó la atención fue que pensé que el nivel sería mucho más parejo –prosiguió–, porque entre los primeros y el resto hubo mucha diferencia”.
Al ser consultado sobre cómo fue su preparación, Rolo explicó que: “entreno mucha parte física y hago transferencias al agua, porque son carreras cortas y de potencia. Además del trabajo en la pileta, lo complemento entrenando crossfit en el gimnasio Santa Cruz de Carolina Retamal”.
Además, destacó el apoyo de su círculo familiar para cumplir con este objetivo, reconociendo que “es muy importante. Con mis hijos, Martiniano y Constantino, y mi señora, Juliana, vamos juntos en equipo al club, así que cuando uno no tiene ganas, va igual por arrastre. Ellos hacen natación y tenis, y ella va al gimnasio. Es un tiempo que compartimos y que nos permite alejarnos de la pantalla”.
Un objetivo de fondo
Borghello también comentó que poder participar de este tipo de pruebas tuvo una razón más profunda que ir por una medalla.
“Mi idea era demostrarle a los chicos que están nadando, que a los 35 años se puede seguir compitiendo en un buen nivel –reflexionó–. Cuando era más chico se decía que lo que no hiciste a los 18 años, ya no lo podías lograr. Yo creo que sí se puede. Siempre les digo a los que están en edad de empezar la facultad que, si pueden, sigan viniendo ya sea una, dos o tres veces por semana a nadar una hora. Que no entrenen cuatro o cinco horas como hacíamos antes, que íbamos a las cinco de la mañana, porque se van a desgastar mentalmente. Y que si les quedó algo pendiente, a los 24 años lo pueden hacer sin problemas, siempre y cuando se hayan mantenido. La vida útil de los deportistas se ha estirado”.
Para cerrar, se refirió a sus próximas metas: “El 5 de diciembre, en Echagüe, tendremos la última fecha de la Copa Challenger, que es un torneo local muy lindo porque competimos por equipos. Estudiantes es el líder e intentaremos coronarnos. Además, ese día dará una clínica José Meolans. Para el año que viene, ya veré que surge”.
Rolando Borghello elevó la bandera Albinegra
Tras haberse iniciado en el Paraná Rowing Club, Borghello pasó de niño al Club Atlético Estudiantes, donde continúa desarrollando parte de su preparación para la competencia.