Uno Entre Rios | Ovación | Tigre

Con una enorme polémica, Tigre y Defensa empataron 1 a 1

Julián López adelantó al Matador, que se subía a la cima de la Zona A pero el Halcón de Varela lo igualó por medio de Saltita González.

3 de octubre 2025 · 21:35hs
Con una enorme polémica

Con una enorme polémica, Tigre y Defensa empataron 1 a 1.

Tigre y Defensa empataron 1-1 en Victoria en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura. Julián López con un gran cabezazo puso el primer tanto para el Matador mientras que Saltita González, con suspenso, estableció cifras definitivas. Promediando la segunda parte, Juan Gutiérrez fue derribado por Barrionuevo en el área pero Ariel Penel no revisó la jugada. De esta forma, los de Diego Dabove desperdiciaron la chance de subirse a lo más alto de la Zona A.

Desde el arranque, ambos equipos mostraron intenciones ofensivas. Tigre presionó en campo rival y consiguió abrir el marcador con una buena definición de López tras una jugada colectiva que sorprendió a la defensa visitante. Sin embargo, la alegría duró poco: a los 45 minutos, González aprovechó una pelota filtrada y con un derechazo bajo venció a Zenobio para decretar el empate parcial.

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Mariano Werner buscará ser competitivo este fin de semana en un autódromo que le trae buenos recuerdos.

Mariano Werner buscará descontar en San Nicolás

Empate entre Tigre y Defensa

Tigre Defensa 1
Con una enorme polémica, Tigre y Defensa empataron 1 a 1.

Con una enorme polémica, Tigre y Defensa empataron 1 a 1.

En el complemento, el desarrollo se volvió más friccionado. Tigre sufrió la expulsión de Joaquín Laso a los 32 minutos, lo que condicionó al equipo de Diego Dabove. Con un hombre menos, el local retrocedió metros y buscó sostener el resultado, mientras que el conjunto de Mariano Soso se adueñó de la posesión y generó varias aproximaciones con Molinas como conductor.

Los cambios refrescaron las piernas pero no modificaron el marcador. Bologna respondió con seguridad en la más clara del Matador, mientras que Defensa no logró concretar las chances que dispuso en el cierre del juego.

LEER MÁS: Boca pierde a Leandro Paredes para un duelo clave

El empate dejó a Tigre con un sabor amargo por haber dejado escapar la victoria en casa y a Defensa con la sensación de que pudo haberse llevado algo más. Ambos suman un punto que poco modifica su situación en la tabla, pero que los obliga a seguir buscando regularidad en lo que resta del torneo.

Tigre defensa Torneo Clausura Tigre
Noticias relacionadas
Leandro Paredes es amo y señor del mediocampo Azul y Oro.

Leandro Paredes será baja en un partido clave para Boca

Lionel Scaloni sorprendió con algunos nombres.

Lionel Scaloni dio la nueva lista de convocados a la Selección Argentina

Franco Colapinto sigue padeciendo la falta de velocidad de su auto.

Colapinto finalizó 19° en las primeras prácticas libres del GP de Singapur

El SUP es una de las disciplinas que tendrá el Tetratlón del Paraná.

Se disputa el Tetratlón del Paraná

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales

La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Entre Ríos: el SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas

Entre Ríos: el SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales

La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Entre Ríos: el SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas

Entre Ríos: el SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas

Con una enorme polémica, Tigre y Defensa empataron 1 a 1

Con una enorme polémica, Tigre y Defensa empataron 1 a 1

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Policiales
Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Ovación
Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Con una enorme polémica, Tigre y Defensa empataron 1 a 1

Con una enorme polémica, Tigre y Defensa empataron 1 a 1

Mariano Werner buscará descontar en San Nicolás

Mariano Werner buscará descontar en San Nicolás

Lionel Scaloni dio la nueva lista de convocados a la Selección Argentina

Lionel Scaloni dio la nueva lista de convocados a la Selección Argentina

Diamante y Valle María vibran con el Rally Argentino

Diamante y Valle María vibran con el Rally Argentino

La provincia
La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales

La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales

Entre Ríos: el SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas

Entre Ríos: el SMN emitió un alerta amarilla por el avance de un frente frío con tormentas

Falleció el sacerdote Agustín Kaul, creador de la escuela Santa Teresita

Falleció el sacerdote Agustín Kaul, creador de la escuela Santa Teresita

Disponen emergencia agropecuaria en Entre Ríos por heladas y granizo

Disponen emergencia agropecuaria en Entre Ríos por heladas y granizo

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktziot

El paranaense detenido por Israel estaría en la cárcel de Ktzi'ot

Dejanos tu comentario