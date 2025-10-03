Con una enorme polémica, Tigre y Defensa empataron 1 a 1.

Julián López adelantó al Matador, que se subía a la cima de la Zona A pero el Halcón de Varela lo igualó por medio de Saltita González.

Tigre y Defensa empataron 1-1 en Victoria en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura. Julián López con un gran cabezazo puso el primer tanto para el Matador mientras que Saltita González, con suspenso, estableció cifras definitivas. Promediando la segunda parte, Juan Gutiérrez fue derribado por Barrionuevo en el área pero Ariel Penel no revisó la jugada. De esta forma, los de Diego Dabove desperdiciaron la chance de subirse a lo más alto de la Zona A.

Desde el arranque, ambos equipos mostraron intenciones ofensivas. Tigre presionó en campo rival y consiguió abrir el marcador con una buena definición de López tras una jugada colectiva que sorprendió a la defensa visitante. Sin embargo, la alegría duró poco: a los 45 minutos, González aprovechó una pelota filtrada y con un derechazo bajo venció a Zenobio para decretar el empate parcial.

En el complemento, el desarrollo se volvió más friccionado. Tigre sufrió la expulsión de Joaquín Laso a los 32 minutos, lo que condicionó al equipo de Diego Dabove. Con un hombre menos, el local retrocedió metros y buscó sostener el resultado, mientras que el conjunto de Mariano Soso se adueñó de la posesión y generó varias aproximaciones con Molinas como conductor.

Los cambios refrescaron las piernas pero no modificaron el marcador. Bologna respondió con seguridad en la más clara del Matador, mientras que Defensa no logró concretar las chances que dispuso en el cierre del juego.

El empate dejó a Tigre con un sabor amargo por haber dejado escapar la victoria en casa y a Defensa con la sensación de que pudo haberse llevado algo más. Ambos suman un punto que poco modifica su situación en la tabla, pero que los obliga a seguir buscando regularidad en lo que resta del torneo.