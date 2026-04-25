Uno Entre Rios | Ovación | Tottenham

El Tottenham busca un psicólogo por LinkedIn para evitar el descenso

El único triunfo del Tottenham fue en la vuelta de los octavos de final ante Atlético de Madrid en la Premier Ligue.

25 de abril 2026 · 16:35hs
La desazón de los jugadores del Tottenham.

La desazón de los jugadores del Tottenham.

En Tottenham Hotspur las alarmas se encuentran encendidas desde hace rato con la constante lucha que están teniendo para no descender en esta temporada de la Premier League. Ante este panorama, se conoció que el club londinense realizó una publicación en el portal de empleo LinkedIn en busca de un psicólogo deportivo para sumarse de forma inmediata.

LEER MÁS: Tottenham volvió a perder y quedó a un punto de la zona de descenso en la Premier League

Actualmente, los Spurs se ubican en puestos de descenso a solo cinco jornadas para que concluya el certamen y cualquier tropiezo podría llevarlo al Championship. En lo que va del 2026, el equipo no ha ganado por liga. Su único triunfo fue en la vuelta de los octavos de final ante Atlético de Madrid, pero quedaron eliminados debido a la goleada recibida en la ida. Ahora, el fantasma de la segunda división los asecha con más fuerza y esto los está llevando a tomar decisiones drásticas.

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Iniciativa por crisis

El medio italiano DerbyDerbyDerby detalló: “El Tottenham Hotspur continúa viviendo una temporada complicada y, para tratar de cambiar el rumbo, ha tomado una decisión: el club ha decidido buscar un psicólogo para el primer equipo a través de un anuncio publicado en LinkedIn”. La iniciativa, agregó Sky Sports, no se trata solo de derrotas deportivas, sino de una crisis institucional y de vestuario que ha afectado la confianza y el ánimo de la plantilla.

Tottenham descenso Psicólogo Crisis
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