Los pugilistas paranaenses Marcos Jaime y Santino Jaime buscan ayuda para solventar sus viajes

Marcos Jaime y Santino Jaime pelearán este martes en Concordia, donde disputarán la final de la etapa provincial clasificatoria para los Juegos Evita.

Marcos Jaime peleó el último viernes en Sionista y este martes volverá a subirse al ring.

La Escuela de Boxeo César Jaime del Club Atlético Peñarol de Paraná inició una campaña solidaria para acompañar a dos de sus boxeadores para un importante desafío deportivo. Marcos Jaime y Santino Jaime pelearán este martes en Concordia, en la final de la etapa provincial clasificatoria para los Juegos Evita.

En la Capital del Citrus, los pugilistas de la institución paranaense pelearán en las categorías Hasta 52 kilos y Hasta 56 kilos respectivamente, ambos Cadetes, y si logran la victoria accederán a la etapa nacional de la competencia, que se desarrollarán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

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Marcos Jaime se enfrentará contra el local Jonathan Córdoba; mientras que Santino se medirá contra el también concordiense Eric Córdoba. Los combates se desarrollarán en el Gimnasio Municipal, donde desde las 12 el pesaje se llevará a cabo el pesaje oficial, mientras que los combates se desarrollarán desde las 14.

La cartelera, además, contará con otras peleas: Hilen Benedetti (Gualeguaychú) vs Tatiana Almirón (Concordia) en la categoría femenina Hasta 50 kilos; Marcelo Espíndola (Gualeguaychú) vs Jeremías Suárez (Concordia) en la categoría Hasta 60 kilos; y Matías Cabral (Concordia) vs Aquiles Lavarello (Federal) en la categoría Hasta 64 kilos.

Vale destacar que ya están clasificados a la etapa final Uma Ballesteros de Gualeguaychú en la categoría Hasta 54 kilos femenina; Sahira Paria de Los Charrúas en la categoría Hasta 60 kilos femenina; y Tobías Melgar de Gualeguaychú en la categoría Hasta 69 kilos.

Marcos Jaime y Santino Jaime solicitan ayuda para el viaje

Desde la escuela de boxeo solicitaron la colaboración de la comunidad para poder afrontar los gastos que demanda el viaje y acompañar a los jóvenes durante esta instancia.

“Todo aporte, por más pequeño que sea, nos ayuda muchísimo para poder afrontar los gastos del viaje y acompañar a nuestros chicos en este gran sueño”, expresaron desde el gimnasio.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia, al alias escuela.de.box.cj que figura a nombre de María Soledad Rodríguez.

La campaña busca reunir los recursos necesarios para que Marcos y Santino puedan viajar a Concordia y, si logran la clasificación, posteriormente a Mar del Plata para representar a su gimnasio y al pugilismo paranaense.

Vale destacar que las delegaciones fueron notificadas por la organización de que no recibirán viáticos para afrontar estos combates.