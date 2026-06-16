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Manuel Adorni: crece la presión en el Congreso para remover al Jefe de Gabinete

Crece la presión en el Congreso para remover a Manuel Adorni del catgo de Jefe de gabinete, mediante una moción de censura

16 de junio 2026 · 11:36hs
Crece la presión en el Congreso para remover a Manuel Adorni del cargo de Jefe de gabinete

Crece la presión en el Congreso para remover a Manuel Adorni del cargo de Jefe de gabinete, mediante una moción de censura. En tanto el presidente y su hermana siguen brindando su apoyo incondicional. 

En un escenario de creciente tensión política, la oposición en el Congreso Nacional intensifica sus esfuerzos para lograr la destitución del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A través del impulso de sesiones en ambas cámaras, sectores opositores buscan aplicar la moción de censura, un mecanismo constitucional diseñado para remover a ministros del Poder Ejecutivo.

En ese sentido el bloque PRO presidido por Cristian Ritondo ha manifestado explícitamente su malestar con el ministro coordinador y no descarta dar quórum en la sesión prevista para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados. "No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días", señalaron fuentes del bloque a NA.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni, reveló que llegó a tener 15 Bitcoin desde 2013. A los valores actuales, esa cantidad supera los 900.000 dólares.

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Por su parte, la UCR y el interbloque Fuerzas del Cambio planean reunirse entre este martes y miércoles para unificar una postura frente al desafío planteado por el PRO.Causas del conflicto: Declaraciones juradas y patrimonioLa "tormenta perfecta" que amenaza la continuidad de Adorni se desató tras la presentación de su declaración jurada.

Las "extravagantes justificaciones patrimoniales" ofrecidas por el funcionario en televisión, sumadas a sospechas de incremento patrimonial injustificado desde que asumió el cargo, han fracturado incluso el blindaje de los aliados del Gobierno. Incluso figuras dentro del oficialismo y sectores aliados, como la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, han expresado reparos o exigido que el ministro rinda cuentas de manera inmediata.

Algunos sectores sugieren que las explicaciones de Adorni podrían constituir una "confesión de parte" del delito de omisión maliciosa ante el fisco.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich encabeza las negociaciones que realiza el Gobierno nacional.

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Ofensiva en ambas cámaras

El pedido de sesión en la Cámara de Diputados cuenta con el respaldo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas. En paralelo, el interbloque Popular en el Senado, liderado por José Mayans, solicitó una sesión urgente amparándose en el artículo 101 de la Constitución Nacional.La resolución del Senado busca obligar a Adorni a comparecer en un plazo máximo de siete días. De no presentarse, la Cámara quedaría habilitada para tratar la moción de censura de forma directa.

LEER MÁS: Elisa Carrió apuntó contra Manuel Adorni y "este gobierno de corruptos"

Los senadores denuncian "irregularidades, ocultamientos y omisiones" en las presentaciones del funcionario ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).Desafíos reglamentarios y estrategia políticaA pesar del ímpetu opositor, la aprobación de una moción de censura requiere una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, un número que actualmente parece inalcanzable. No obstante, la estrategia real de la oposición consiste en reunir el quórum para forzar el inicio de la sesión y emplazar a las comisiones para que traten los proyectos que hoy se encuentran bloqueados por el oficialismo.

Este camino administrativo prolongaría la exposición pública del escándalo, operando como un factor de desgaste diario para la gestión del presidente Javier Milei. Según fuentes de Unión por la Patria, la permanencia de Adorni en el cargo bajo estas condiciones podría resultar, paradójicamente, más favorable para la oposición que su salida inmediata.

Manuel Adorni Congreso Jefe de Gabinete
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La vicepresidenta cuestionó al jefe de Gabinete en sus redes sociales. También volvió a ironizar y desearle una “cascada de éxitos” a un seguidor.

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