La Selección argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 frente a Islandia y, una vez finalizado el encuentro, Lisandro Martínez compartió un mensaje en redes sociales que reflejó el clima de confianza dentro del plantel.
"Todo listo": el mensaje del entrerriano Lisandro Martínez rumbo al Mundial
Tras el triunfo 3-0 ante Islandia, Lisandro Martínez compartió un mensaje en redes y transmitió confianza a días del debut en el Mundial 2026.
El defensor nacido en Gualeguay publicó una historia en Instagram con la frase "Todo listo", acompañada por una mención a la cuenta oficial de la Selección argentina y el hashtag #VamosArgentina. El mensaje llegó pocas horas después del último amistoso previo a la Copa del Mundo, una señal de que el equipo ya tiene la mirada puesta en el gran objetivo.
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El entrerriano Lisandro Martínez lanzó un mensaje tras la victoria de Argentina ante Islandia
La publicación apareció tras el triunfo de la Albiceleste en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró un rendimiento sólido y dominó las acciones de principio a fin.
El encuentro sirvió como la última prueba antes del debut mundialista, programado para dentro de una semana frente a Argelia. Con el objetivo de seguir ajustando detalles y ampliar variantes, Scaloni introdujo varias modificaciones respecto del equipo que había superado a Honduras en la presentación anterior.
Más allá de los cambios, Argentina respondió con autoridad y dejó buenas sensaciones en la recta final de la preparación. En ese contexto, el mensaje de Lisandro Martínez resumió el sentir del plantel: todo está listo para comenzar el desafío de defender el título en la máxima cita del fútbol mundial.