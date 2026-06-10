"Todo listo": el mensaje del entrerriano Lisandro Martínez rumbo al Mundial.

Tras el triunfo 3-0 ante Islandia, Lisandro Martínez compartió un mensaje en redes y transmitió confianza a días del debut en el Mundial 2026.

La Selección argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 frente a Islandia y, una vez finalizado el encuentro, Lisandro Martínez compartió un mensaje en redes sociales que reflejó el clima de confianza dentro del plantel.

El defensor nacido en Gualeguay publicó una historia en Instagram con la frase "Todo listo" , acompañada por una mención a la cuenta oficial de la Selección argentina y el hashtag #VamosArgentina. El mensaje llegó pocas horas después del último amistoso previo a la Copa del Mundo, una señal de que el equipo ya tiene la mirada puesta en el gran objetivo.

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El entrerriano Lisandro Martínez lanzó un mensaje tras la victoria de Argentina ante Islandia

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La publicación apareció tras el triunfo de la Albiceleste en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró un rendimiento sólido y dominó las acciones de principio a fin.

El encuentro sirvió como la última prueba antes del debut mundialista, programado para dentro de una semana frente a Argelia. Con el objetivo de seguir ajustando detalles y ampliar variantes, Scaloni introdujo varias modificaciones respecto del equipo que había superado a Honduras en la presentación anterior.

Más allá de los cambios, Argentina respondió con autoridad y dejó buenas sensaciones en la recta final de la preparación. En ese contexto, el mensaje de Lisandro Martínez resumió el sentir del plantel: todo está listo para comenzar el desafío de defender el título en la máxima cita del fútbol mundial.