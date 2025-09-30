Con Mastantuono y un brillante Mbappé, Real Madrid goleó a Kairat.

El argentino fue titular y el francés hizo su segundo triplete con la camiseta blanca desde que llegó al club. Camavinga y Brahím Díaz cerraron el marcador.

Luego de un infernal viaje hasta Kazajistán, Real Madrid goleó 5-0 a Kairat Almaty por la cuarta jornada de la Champions League. Con Mastantuono de arranque, un brillante Mbappé, quien convirtió un triplete, y los aportes de Camavinga y Brahim Díaz sobre el final, el conjunto de Xabi Alonso tiene puntaje ideal pensando en clasificar a la próxima fase del torneo.

El partido comenzó con el dominio absoluto del conjunto español. A los 24 minutos del primer tiempo, Mbappé abrió el marcador desde el punto de penal y, desde entonces, el trámite se inclinó claramente a favor del visitante. El francés fue una pesadilla para la defensa local y generó las situaciones más claras, incluyendo una jugada individual con lujo que estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso.

Real Madrid goleó en Kazajistán

En el complemento, el Madrid salió decidido a liquidar la historia. Apenas a los seis minutos, Mbappé aprovechó un despeje de Courtois, quedó mano a mano y definió con una elegante vaselina para el 2-0. Diez minutos más tarde, el ex PSG completó su triplete tras una combinación con Rodrygo y se llevó la pelota como recuerdo.

La goleada se completó con un cabezazo de Eduardo Camavinga a los 37 minutos y una precisa definición de Brahim Díaz en tiempo de descuento. Con cambios oportunos y rotación de figuras, Ancelotti logró darle descanso a sus titulares sin perder contundencia en ataque.

El Kairat, pese a los intentos aislados y algunos remates de media distancia, nunca logró poner en aprietos a Courtois. El resultado final reflejó la enorme diferencia entre ambos equipos y consolidó al Real Madrid como líder de su grupo, demostrando una vez más su jerarquía en la competición más importante de Europa.

Real Madrid goleó con un Mbappé intratable