Con Mastantuono y un brillante Mbappé, Real Madrid goleó a Kairat

El argentino fue titular y el francés hizo su segundo triplete con la camiseta blanca desde que llegó al club. Camavinga y Brahím Díaz cerraron el marcador.

30 de septiembre 2025 · 17:11hs
Luego de un infernal viaje hasta Kazajistán, Real Madrid goleó 5-0 a Kairat Almaty por la cuarta jornada de la Champions League. Con Mastantuono de arranque, un brillante Mbappé, quien convirtió un triplete, y los aportes de Camavinga y Brahim Díaz sobre el final, el conjunto de Xabi Alonso tiene puntaje ideal pensando en clasificar a la próxima fase del torneo.

El partido comenzó con el dominio absoluto del conjunto español. A los 24 minutos del primer tiempo, Mbappé abrió el marcador desde el punto de penal y, desde entonces, el trámite se inclinó claramente a favor del visitante. El francés fue una pesadilla para la defensa local y generó las situaciones más claras, incluyendo una jugada individual con lujo que estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso.

En el complemento, el Madrid salió decidido a liquidar la historia. Apenas a los seis minutos, Mbappé aprovechó un despeje de Courtois, quedó mano a mano y definió con una elegante vaselina para el 2-0. Diez minutos más tarde, el ex PSG completó su triplete tras una combinación con Rodrygo y se llevó la pelota como recuerdo.

La goleada se completó con un cabezazo de Eduardo Camavinga a los 37 minutos y una precisa definición de Brahim Díaz en tiempo de descuento. Con cambios oportunos y rotación de figuras, Ancelotti logró darle descanso a sus titulares sin perder contundencia en ataque.

El Kairat, pese a los intentos aislados y algunos remates de media distancia, nunca logró poner en aprietos a Courtois. El resultado final reflejó la enorme diferencia entre ambos equipos y consolidó al Real Madrid como líder de su grupo, demostrando una vez más su jerarquía en la competición más importante de Europa.

