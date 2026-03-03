Uno Entre Rios | Ovación | Rodrygo

Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial

Rodrygo se lesionó en el partido que el Real Madrid perdió ante el Getafe y quedó descartado para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

3 de marzo 2026 · 19:15hs
Rodrygo será una baja sensible para el Real Madrid y la selección brasileña.

Rodrygo será una baja sensible para el Real Madrid y la selección brasileña.

El delantero brasileño Rodrygo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y quedó descartado para lo que resta de la temporada y para el Mundial. La lesión, confirmada tras los estudios realizados en la Ciudad Real Madrid, representa un golpe deportivo de máxima gravedad tanto para el club español como para la selección de Brasil.

Según el parte médico, la articulación presenta una afectación total del ligamento cruzado anterior, lo que obliga a una intervención quirúrgica en los próximos días y a un proceso de rehabilitación estimado en alrededor de seis meses. Los tiempos de recuperación lo dejan sin posibilidades de llegar en condiciones a la cita mundialista.

La lesión de Rodrygo

La acción se produjo durante el último encuentro de Liga frente al Getafe cuando a pocos minutos de haber ingresado, Rodrygo cayó cerca de un lateral tras un movimiento forzado en el que su rodilla derecha quedó enganchada en el césped.

Aunque logró completar el partido, los gestos de dolor encendieron las alarmas en el cuerpo técnico. La exploración inicial en el vestuario ya generaba un fuerte pesimismo que terminó de confirmarse con las pruebas de imagen.

Para el Real Madrid, la baja llega en un momento crítico ya que el equipo suma dos derrotas consecutivas en Liga y también atraviesa la ausencia de Kylian Mbappé por lesión. El entrenador Álvaro Arbeloa pierde así a uno de sus principales referentes ofensivos en el tramo decisivo del calendario y deberá reconfigurar el ataque de cara a los próximos compromisos.

