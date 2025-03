Máxima Duportal, de Paraná a Las Leoncitas

La paranaense Máxima Duportal fue convocada a la concentración de Las Leoncitas

La convocatoria, a realizarse desde este lunes y hasta el jueves, abarca 32 jugadoras y representa la tercera del año que anuncia el Gato López y su cuerpo técnico que completan Juan Manuel Blanco y Sofía Maccari. Si bien, la mayoría de las citadas (21) son de clubes afiliados a la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA), también aportan Córdoba, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

A continuación, la lista de convocadas: Agustina Miranda, Belén Perazzo, Bárbara Raposo, Carolina Lardies, Catalina Cappello, Catalina Stamati, Delfina Carmona, Delfina Persoglia, Felicitas Cosentino, Guadalupe Rojo, Luciana Galo, Lucía Ladrón de Guevara, Luisina Bordonaro, Manuela Raimondo, María Cairncross, María Garbelotti, María Oderigo, Milagros Del Valle, Milagros Di Santo, Milagros Moreno, Máxima Duportal, Mía Bambozzi, Pilar Pisthon, Renata Leszczynski, Rocío Bianchi, Rosario Amore, Sofia Machtey, Sol Di Fonzo, Sol Guiñazú, Sol Olalla, Trinidad Holmgren y Victoria Meira.

Su palabra

Luego de recibir la noticia, UNO se hizo eco de la alegría de Máxima y dialogó con la joven jugadora.

—¿Qué sensaciones te generó esta convocatoria a Las Leoncitas?

—Me generó mucha emoción y felicidad. En cierta parte, siento que es un premio a todo el esfuerzo que hemos hecho con mi familia durante todos estos años, como también, el apoyo de mis entrenadores. Es un sueño que de a poco se va concretando.

—¿En qué momento de tu carrera te llega?

—En un momento muy importante y de muchos cambios, donde me adapto semana a semana a un nuevo nivel de hockey y distintas exigencias. Pero aun así, me siento más que preparada y esto me sirve para seguir aprendiendo y entrenando mis habilidades.

—El seleccionado juvenil tiene varias competiciones en 2025, ¿vas a hacer lo posible para decir presente?

—Sí, sin dudas. Voy a hacer todo lo posible para estar. Siempre entrenando para superarme y adaptándome a cada desafío que se me presente.

—¿Qué objetivos te pusiste por delante durante este año?

—Aprender del hockey metropolitano, adquirir nuevas herramientas para potenciar mi juego individual y poder aportarle al equipo todo lo que pueda. A su vez, mejorar la parte física, que acá en Buenos Aires, es muy demandante. Además, un objetivo que ya se me cumplió era ser parte de una convocatoria para la Selección Argentina.

—En Paraná, tuviste la posibilidad de jugar en el Club Atlético Talleres, ¿seguís la actualidad del equipo?

—Sí, siempre me mantengo al tanto. No solamente porque sea el club en donde me inicié y crecí, sino también, porque hoy en día, muchas de mis amigas y mi hermana (Cielo Duportal), forman parte del equipo.

—Desde tu experiencia, ¿qué falta para que la disciplina tenga más relevancia en Entre Ríos?

—Desde lo que he podido experimentar, lo que falta, es mejorar el nivel de dinamismo, exigencia física y técnica. Pero no solamente en los partidos, sino también, en los entrenamientos. Además, un punto muy importante es el tema de las infraestructuras, ya que, las canchas de agua mejoran notablemente el nivel de los clubes. Estaría bueno que se le diera más importancia a esta disciplina, en el sentido de que siempre hay que buscar un camino afuera, porque dentro de la provincia no se están dando las intervenciones necesarias que requieren los proyectos para el crecimiento de la misma.

Todo lo que hay que saber

Se acaba la espera. Inicia un nuevo Torneo Metropolitano de Buenos Aires. Tras una larga pretemporada y luego de una nueva jornada de la FIH Pro League en Santiago del Estero, la acción del deporte del palo y la bocha vuelve con la atención puesta en el certamen local más prestigioso del país. El próximo sábado será el pitazo inicial de la acción con el torneo de damas y el domingo, el turno de los varones.

Con la ratificación de 14 equipos por rama, cuatro equipos, serán los nuevos integrantes del campeonato. Por el lado de las mujeres, el Club Ferro Carril Oeste (campeón de la B el año pasado) y el Club Atlético Banco de la Nación Argentina (subcampeón), serán los que ocupen las dos nuevas plazas tras los descensos de San Isidro Club y el Club Atlético Vélez Sarsfield.

En cuanto a los varones, el Club Atlético Ferrocarril General San Martín (ganador de la B en 2024) y el Club Atlético Banfield (segundo), recuperaron el lugar que habían perdido el año anterior. Santa Bárbara Hockey Club y el Club Ciudad de Buenos Aires son los que descendieron.