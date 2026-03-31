Con gol y asistencia de Messi, Argentina golea 4 a 0 a Zambia en el último amistoso en el país antes del Mundial 2026. Tras superar de manera ajustada a Mauritania, el combinado albiceleste enfrenta a su par africano en la Bombonera. Televisa Telefe
Con gol y asistencia de Messi, Argentina golea a Zambia en el último amistoso en el país
En el estadio de La Bombonera, Argentina se despide del púlico ante el combinado africano. Están 4 a 0 en el segundo tiempo.
Minuto a minuto
69 minutos: doble modificación en Argentina
Lucas Martínez Quarta por Nicolás Otamendi y Giuliano Simeone por Julián Álvarez.
67 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Dominic Chanda anotó el 4-0 en su propia valla.
64 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ TUVO EL CUARTO GOL!
El fuerte remate del volante de Chelsea fue rechazado por el arquero William Mwanza al córner.
64 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ TUVO EL CUARTO GOL!
El fuerte remate del volante de Chelsea fue rechazado por el arquero William Mwanza al córner.
55 MINUTOS: ¡TREMENDA ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ!
El arquero del Aston Villa tuvo una gran respuesta a puro reflejo para despejar un disparo de David Simukonda en el área.
53 minutos: triple cambio en Argentina
Nicolás González por Nicolás Tagliafico, Valentín Barco por Leandro Paredes y Rodrigo De Paul por Alexis Mac Allister.
49 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Nicolás Otamendi fue arengado por sus compañeros para patear la pena máxima y el defensor del Benfica de Portugal estampó el 3-0 ante Zambia.
47 MINUTOS: ¡PENAL PARA ARGENTINA!
Albert Kangwanda derribó a Thiago Almada en el área.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
43 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Una obra de arte de Lionel Messi, quien se asoció con Julián Álvarez y efectuó una pared con Alexis Mac Allister en el área antes de definir con un remate cruzado frente al arquero William Mwanza.
40 minutos: respondió Argentina
Una combinación de Lionel Messi y Julián Álvarez culminó con un buscapié de la Araña que no alcanzó a desviar Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en el área chica.
39 minutos: primer intento a fondo de Zambia
Albert Kangwanda realizó un tiro desde afuera del área que se perdió a varios metros de los tres palos de Argentina.
34 minutos: Messi le pegó desde mitad de cancha
Leo intentó sorprender con un disparo desde lejos que salió lejos del arco de Zambia.
33 minutos: tramo de imprecisiones en la Bombonera
La Celeste y Blanca registra algunos errores en el manejo de la pelota y esta situación le quita fluidez en el último tercio de la cancha. Su único ataque claro fue la acción del gol de Julián Álvarez.
23 minutos: el campeón del mundo retomó el control en La Boca
El equipo de Lionel Scaloni volvió a tener el dominio de la pelota, pero todavía le falta ser punzante en los metros finales para llevar peligro al arco de William Mwanza.
13 minutos: Argentina maneja la ventaja
La Albiceleste le cede la iniciativa a Zambia y le tapa los caminos de buena forma al combinado africano.
4 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Julián Álvarez marcó el 1-0 tras una asistencia de Lionel Messi.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
¡FORMACIÓN DE ARGENTINA!
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
¡Formación de Zambia!
Willard Mwanza; Dominic Chanda, Obino Chisala, Frederick Mwimanzi y Wilson Chisala; Given Kalusa, Albert Kangwanda, David Simukonda, Fashion Sakala y Kingstone Mutandwa. DT: Moses Sichone.