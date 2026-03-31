Con gol y asistencia de Messi, Argentina golea a Zambia en el último amistoso en el país

En el estadio de La Bombonera, Argentina se despide del púlico ante el combinado africano. Están 4 a 0 en el segundo tiempo.

Argentina gana con el gol de Julián Álvarez a los 4 minutos.

Con gol y asistencia de Messi, Argentina golea 4 a 0 a Zambia en el último amistoso en el país antes del Mundial 2026. Tras superar de manera ajustada a Mauritania, el combinado albiceleste enfrenta a su par africano en la Bombonera. Televisa Telefe

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Lucas Martínez Quarta por Nicolás Otamendi y Giuliano Simeone por Julián Álvarez.

67 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Dominic Chanda anotó el 4-0 en su propia valla.

64 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ TUVO EL CUARTO GOL!

El fuerte remate del volante de Chelsea fue rechazado por el arquero William Mwanza al córner.

64 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ TUVO EL CUARTO GOL!

El fuerte remate del volante de Chelsea fue rechazado por el arquero William Mwanza al córner.

55 MINUTOS: ¡TREMENDA ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ!

El arquero del Aston Villa tuvo una gran respuesta a puro reflejo para despejar un disparo de David Simukonda en el área.

53 minutos: triple cambio en Argentina

Nicolás González por Nicolás Tagliafico, Valentín Barco por Leandro Paredes y Rodrigo De Paul por Alexis Mac Allister.

49 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Nicolás Otamendi fue arengado por sus compañeros para patear la pena máxima y el defensor del Benfica de Portugal estampó el 3-0 ante Zambia.

47 MINUTOS: ¡PENAL PARA ARGENTINA!

Albert Kangwanda derribó a Thiago Almada en el área.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

43 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Una obra de arte de Lionel Messi, quien se asoció con Julián Álvarez y efectuó una pared con Alexis Mac Allister en el área antes de definir con un remate cruzado frente al arquero William Mwanza.

40 minutos: respondió Argentina

Una combinación de Lionel Messi y Julián Álvarez culminó con un buscapié de la Araña que no alcanzó a desviar Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en el área chica.

39 minutos: primer intento a fondo de Zambia

Albert Kangwanda realizó un tiro desde afuera del área que se perdió a varios metros de los tres palos de Argentina.

34 minutos: Messi le pegó desde mitad de cancha

Leo intentó sorprender con un disparo desde lejos que salió lejos del arco de Zambia.

33 minutos: tramo de imprecisiones en la Bombonera

La Celeste y Blanca registra algunos errores en el manejo de la pelota y esta situación le quita fluidez en el último tercio de la cancha. Su único ataque claro fue la acción del gol de Julián Álvarez.

23 minutos: el campeón del mundo retomó el control en La Boca

El equipo de Lionel Scaloni volvió a tener el dominio de la pelota, pero todavía le falta ser punzante en los metros finales para llevar peligro al arco de William Mwanza.

13 minutos: Argentina maneja la ventaja

La Albiceleste le cede la iniciativa a Zambia y le tapa los caminos de buena forma al combinado africano.

4 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Julián Álvarez marcó el 1-0 tras una asistencia de Lionel Messi.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡FORMACIÓN DE ARGENTINA!

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

¡Formación de Zambia!

Willard Mwanza; Dominic Chanda, Obino Chisala, Frederick Mwimanzi y Wilson Chisala; Given Kalusa, Albert Kangwanda, David Simukonda, Fashion Sakala y Kingstone Mutandwa. DT: Moses Sichone.