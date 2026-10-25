Con gol de Facundo Herrera, Boca venció a Independiente y conserva la punta de la tabla anual

En un electrizante clásico de ida y vuelta, Boca logró imponerse agónicamente en el Estadio Libertadores de América con un cabezazo de Jagger.

Independiente no pudo con Boca en su cancha.

Herrera marcó en el final para Boca.

Gracias a un gol agónico de Facundo Herrera, Boca se llevó un clásico clave contra Independiente en el Estadio Libertadores de América que le permite continuar estando en lo más alto de la tabla anual a tan solo dos fechas para el final.

En un partido de ida y vuelta en el que ambos equipos tuvieron chances claras que no podían aprovechar, apareció Jagger, que convirtió su primer tanto como futbolista profesional para garantizar la presencia del Xeneize en los octavos de final del Torneo Clausura.

Minuto a minuto

48 minutos: ¡Tapadón de Montero!

El arquero de Boca se lució con una gran atajada y en la contra Delgado exigió a Mele .

46 minutos: amarilla para Braida

El volante de Boca vio la amarilla por una infracción cerca del área.

Adicionaron cinco minutos

Se juega hasta los 50 minutos.

42 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA!

Tras un tiro de esquina de Villa, Herrera anticipó con un cabezazo con el parietal derecho, la pelota se le escurrió a Mele y decretó el 1-0. Fue el primer tanto del juvenil.

40 minutos: cambios en Independiente

Muy aplaudidos, se fueron Montiel y Ávila. Ingresaron Tomás Parmo y Felipe Tempone.

37 MINUTOS: ¡SE SALVÓ BOCA DE MANERA INCREÍBLE!

En primera ocasión, Montero le tapó un potente remate a Ávila y en el rebote Montiel mandó la pelota por arriba del travesaño.

35 minutos: cambio en Boca

Salió Leonel Flores e ingresó Carlos Palacios.

25 minutos: cruce salvador de Arias

El defensor se anticipó a Enner Valencia que estaba a punto de rematar dentro del área y le negó el gol al delantero de Boca.

24 minutos: remate desviado de Ávila

El Chimy se perfiló y sacó un disparo de media distancia que no llegó a destino.

23 minutos: cambio en Independiente

Se fue Palais e ingresó Matías Abaldo

22 minutos: amonestado Milton Delgado

El volante sujetó a Montiel en plena corrida, cortó el avance y se ganó la amarilla.

20 minutos: ¡Tapada de Montero!

El arquero de Boca le negó el gol a Palais tras una habilitación de Pérez Curci

18 minutos: amonestado Pérez Curci

El volante de Independiente vio la amarilla por una infracción sobre Braida en la mitad de la cancha.

17 minutos: se lo perdió Merentiel y respondió Palais

El delantero de Boca conectó de manera defectuosa en la puerta del área chica y en la réplica el atacante de Indepndiente sacó un remate que se fue por arriba de los tres caños.

14 minutos: cambio en Boca

Ingresó Sebastián Villa y se fue Alan Velasco, que abandonó la cancha bajo una silbatina por su pasado en el Rojo.

7 minutos: amonestado Ávila

El delantero de Independiente, tras un tiro libre a favor, chocó a Braida que no lo dejó jugar rápido y se ganó la amarilla.

6 minutos: comienzo intenso de la segunda mitad

Ambos equipos se muestran con intenciones de atacar y el juego muestra dinámica, aunque todavía sin goles.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45 minutos: amarilla para Marcone

El volante de Independiente le cometió una dura falta a Ascacibar y fue apercibido.

42 minutos: probó Montiel de tiro libre

El futbolista de Independiente se hizo cargo de la ejecución a metro del área, pero su remate se fue por arriba de los tres palos.

33 minutos: Independiente desperdició una buena contra

Montiel, que manejó gran parte de la jugada, remató sin fuerzas tras un pase atrás de Palais y Montero controló con su mirada la trayectoria de la pelota.

29 minutos: buena aproximación de Independiente

El Chimy Ávila habilitó de cabeza a Maxi Meza y el ex River remató de volea, aunque su disparo se fue desviado.

26 minutos: llegada clara de Independiente

Pérez Curci se fue solo por la banda derecha, se metió dentro el área y sacó un remate que se fue desviado.

23 minutos: Ascacibar tuvo una buena chance

El volante de Boca quedó a centímetros de conectar un gran centro de Paredes, pero no llegó y el balón se perdió por línea final.

19 minutos: amonestado Di Lollo

El central de Boca vio la amarilla por cortar con infracción un ataque de Josías Palais.

16 minutos: respondió Independiente

Maxi Meza buscó un disparo con rosca al segundo palo desde la izquierda y el balón se fue apenas por arriba del travesaño.

14 minutos: Santiago Mele salvó a Independiente

El arquero del Rojo le tapó un remate de zurda a Miguel Merentiel que se había filtrado en el área.

6 minutos: se lo perdió Boca

Tras un gran centro de Lozano desde la derecha, Flores llegó por el segundo palo e intentó definir de primera, pero no le dio buena dirección y no pudo gritar el primer tanto de la tarde.

1 minuto: probó Independiente

El Rojo tuvo el primer ataque con un remate de Nahuel Banegas que se fue por arriba del travesaño.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Independiente y Boca por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Con sorpresas, así forman Independiente y Boca Juniors

El entrenador del Rojo, Jadson Viera, decidió que Santiago Mele sea titular en reemplazo de Rodrigo Rey, quien irá al banco. En tanto, el Vasco Arruabarrena dispuso tres cambios respecto al once que eliminó a Vasco Da Gama: Paredes por Battaglia, Braida por Blanco y Velasco por Villa.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Josías Palais.

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.