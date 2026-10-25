El Gobierno de Entre Ríos continúa monitoreando la situación hídrica en todo el territorio provincial y al momento no rige ninguna alerta y persiste una situación verde para toda la provincia.
Entre Ríos: No rige alerta en toda la provincia por la crecida de los ríos
Se emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no hay alerta ni se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.
El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Singir), emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.
LEER MÁS: Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades
Situación por localidad
CONCORDIA
Día 25/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 9.35 mts BAJA
Altura de alerta: 11.00 mts
Evacuación: 12.50 mts
COLÓN
Día 25/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 6.30 mts BAJA
Altura de alerta: 7,10 mts
Evacuación: 7.90 mts
Cantidad de evacuados: 0
FEDERACIÓN
Día 25/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 2.67 mts BAJA
Altura de alerta: 3.90 mts
Evacuación: 4.20 mts
Cantidad de evacuados: 0
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Día 25/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 5.02 mts BAJA
Altura de alerta: 5.30 mts
Evacuación: 6.30 mts
Cantidad de evacuados: 0
GUALEGUAYCHÚ
Día 25 /10/2026 00:00 hs.
Gualeguaychú 2.84 CRECE
Altura de alerta 3.50
Altura de evacuación 3.80
Cantidad de evacuados: 0
Boca Gualeguaychú 2.74 CRECE
Altura de alerta 2.90 mts
Altura de evacuación 3.10 mts
LA PAZ
Día 25/10/2026 00:00 hs.
La Paz 5.61 CRECE
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts
Cantidad de evacuados: 0
Cantidad de autoevacuados: 1 familia
HERNANDARIAS
Día 25/10/2026 00:00 hs.
Hernandarias 4.73 CRECE
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
PARANÁ
Día 25/10/2026 00:00 hs.
Paraná 4.06 CRECE
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
DIAMANTE
Día 25/10/2026 00:00 hs.
Diamante 4.41 CRECE
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts
Cantidad de evacuados: 0
VICTORIA
Día 25/10/2026 00:00 hs.
Victoria 3.88 ESTACIONARIO
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts
Cantidad de evacuados: 0
IBICUY
Día 25/10/2026 00:00 hs.
Ibicuy 1.25 CRECE
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts
Cantidad de evacuados: 0