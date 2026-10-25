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Entre Ríos: No rige alerta en toda la provincia por la crecida de los ríos

Se emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no hay alerta ni se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

25 de octubre 2026 · 13:44hs
Entre Ríos: No rige alerta en toda la provincia por la crecida de los ríos

Foto Ilustrativa

Entre Ríos: No rige alerta en toda la provincia por la crecida de los ríos

El Gobierno de Entre Ríos continúa monitoreando la situación hídrica en todo el territorio provincial y al momento no rige ninguna alerta y persiste una situación verde para toda la provincia.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Singir), emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

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Situación por localidad

CONCORDIA

Día 25/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 9.35 mts BAJA

Altura de alerta: 11.00 mts

Evacuación: 12.50 mts

COLÓN

Día 25/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 6.30 mts BAJA

Altura de alerta: 7,10 mts

Evacuación: 7.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

FEDERACIÓN

Día 25/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 2.67 mts BAJA

Altura de alerta: 3.90 mts

Evacuación: 4.20 mts

Cantidad de evacuados: 0

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Día 25/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 5.02 mts BAJA

Altura de alerta: 5.30 mts

Evacuación: 6.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

GUALEGUAYCHÚ

Día 25 /10/2026 00:00 hs.

Gualeguaychú 2.84 CRECE

Altura de alerta 3.50

Altura de evacuación 3.80

Cantidad de evacuados: 0

Boca Gualeguaychú 2.74 CRECE

Altura de alerta 2.90 mts

Altura de evacuación 3.10 mts

LA PAZ

Día 25/10/2026 00:00 hs.

La Paz 5.61 CRECE

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de evacuados: 0

Cantidad de autoevacuados: 1 familia

HERNANDARIAS

Día 25/10/2026 00:00 hs.

Hernandarias 4.73 CRECE

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

PARANÁ

Día 25/10/2026 00:00 hs.

Paraná 4.06 CRECE

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

DIAMANTE

Día 25/10/2026 00:00 hs.

Diamante 4.41 CRECE

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

Cantidad de evacuados: 0

VICTORIA

Día 25/10/2026 00:00 hs.

Victoria 3.88 ESTACIONARIO

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de evacuados: 0

IBICUY

Día 25/10/2026 00:00 hs.

Ibicuy 1.25 CRECE

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0

Alerta Situación hídrica situación
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