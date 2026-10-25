Se emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no hay alerta ni se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Entre Ríos: No rige alerta en toda la provincia por la crecida de los ríos

El Gobierno de Entre Ríos continúa monitoreando la situación hídrica en todo el territorio provincial y al momento no rige ninguna alerta y persiste una situación verde para toda la provincia.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Singir), emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.