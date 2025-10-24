Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas se concentrarán en Londres del lunes 27 al miércoles 29 para preparar la exigente Ventana de Noviembre.

24 de octubre 2025 · 12:01hs
Con el concordiense Marcos Kremer

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres.

A menos de un mes de concluir el VISA Macro Rugby Championship, Los Pumas se preparan para encarar la etapa final del año con una concentración en Londres, del lunes 27 al miércoles 29, bajo la conducción de Felipe Contepomi. Este Camp será clave para ajustar detalles de cara a la exigente Ventana Internacional de Noviembre.

Durante esta concentración, Contepomi contará con 34 jugadores, y la lista definitiva para los encuentros de la ventana se dará a conocer una vez finalizado el trabajo en la capital inglesa. Entre las principales novedades del plantel se destaca el regreso de Matías Alemanno, quien vuelve a ser convocado tras casi un año de ausencia. El segunda línea cordobés, con 98 caps en Los Pumas, no juega con la camiseta nacional desde noviembre de 2024, cuando el equipo venció a Italia por 50-18 en Údine. También regresan Thomas Gallo, ya recuperado de su lesión, y Efraín Elías, quien había participado por última vez en el Camp de marzo. En cambio, Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi no podrán ser tenidos en cuenta por distintas lesiones.

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia.

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: "Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia"

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup.

Los Pumas, ante un nuevo desafío: llega la Nations Cup

LEER MÁS: World Rugby confirmó los árbitros para la gira de Los Pumas y Argentina XV

Los Pumas se concentran en Londres para preparar la Ventana de Noviembre

Contepomi destacó la importancia de estos días de trabajo en Europa: "Pasaron pocas semanas desde que finalizamos el VISA Macro Rugby Championship y los jugadores volvieron a sus clubes, pero sin dudas creemos que estos días sirvieron mucho para recargar energías. Llega el momento de encarar la última parte del año y es importante que el equipo llegue bien física y mentalmente. Esta concentración de tres días en Londres nos permitirá reencontrarnos con el grupo y ponernos a trabajar en lo que será una exigente Ventana de Noviembre. Tenemos el desafío de retomar en donde dejamos y de seguir construyendo como equipo".

La Ventana de Noviembre marcará el cierre de la temporada internacional 2025 para Los Pumas, con tres compromisos de alto nivel: el domingo 9 de noviembre enfrentarán a Gales en Cardiff (Principality Stadium); el domingo 16 lo harán ante Escocia en Edimburgo (Murrayfield Stadium); y cerrarán el domingo 23 de noviembre frente a Inglaterra en Londres (Twickenham). Todos los partidos se disputarán con horarios expresados en hora argentina.

En cuanto a los antecedentes, ante Gales el último cruce fue en los cuartos de final del Mundial de Francia 2023, cuando Los Pumas se impusieron 29-19 para avanzar a semifinales. En Cardiff, el último registro data de noviembre de 2022, con victoria local por 20-13. En total, se enfrentaron 25 veces, con 8 triunfos argentinos, 15 galeses y 2 empates.

Frente a Escocia, el historial también está equilibrado: 25 partidos, con 12 victorias de Los Pumas y 13 de los europeos. En 2022 disputaron cuatro encuentros, con dos triunfos por lado.

Por último, ante Inglaterra, Los Pumas buscarán revancha luego de las derrotas sufridas en julio en La Plata (35-12) y San Juan (22-17). El último triunfo argentino fue en Twickenham en 2022, por un ajustado 30-29. En el historial general, se enfrentaron 30 veces, con 5 victorias, 23 derrotas y 2 empates para los sudamericanos.

Los 34 elegidos por Contepomi

Forwards: Matías Alemanno, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González, Benjamín Grondona, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas y Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.

Con esta convocatoria, Los Pumas inician el tramo final de un año intenso, con el objetivo de seguir fortaleciendo su estructura y consolidar el proyecto que encabeza Contepomi, buscando cerrar 2025 con actuaciones de jerarquía ante tres potencias del rugby mundial.

Los Pumas Marcos Kremer Londres
Noticias relacionadas
World Rugby confirmó los árbitros para la gira de Los Pumas y Argentina XV.

World Rugby confirmó los árbitros para la gira de Los Pumas y Argentina XV

Echagüe y Parque buscarán el último boleto a los playoffs de la Liga Provincial.

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

La Copa Argentina conocerá a su segundo finalista.

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

Lisandro Alzugaray, nuevamente figura en la Liga de Quito. 

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Ver comentarios

Lo último

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Ultimo Momento
El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Elecciones 2025: multas para quienes tomen fotos en la cabina de votación

Elecciones 2025: multas para quienes tomen fotos en la cabina de votación

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

La provincia
SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

Dejanos tu comentario