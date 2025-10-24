Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres.

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas se concentrarán en Londres del lunes 27 al miércoles 29 para preparar la exigente Ventana de Noviembre.

A menos de un mes de concluir el VISA Macro Rugby Championship, Los Pumas se preparan para encarar la etapa final del año con una concentración en Londres, del lunes 27 al miércoles 29, bajo la conducción de Felipe Contepomi. Este Camp será clave para ajustar detalles de cara a la exigente Ventana Internacional de Noviembre.

Durante esta concentración, Contepomi contará con 34 jugadores, y la lista definitiva para los encuentros de la ventana se dará a conocer una vez finalizado el trabajo en la capital inglesa. Entre las principales novedades del plantel se destaca el regreso de Matías Alemanno, quien vuelve a ser convocado tras casi un año de ausencia. El segunda línea cordobés, con 98 caps en Los Pumas, no juega con la camiseta nacional desde noviembre de 2024, cuando el equipo venció a Italia por 50-18 en Údine. También regresan Thomas Gallo, ya recuperado de su lesión, y Efraín Elías, quien había participado por última vez en el Camp de marzo. En cambio, Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi no podrán ser tenidos en cuenta por distintas lesiones.

Contepomi destacó la importancia de estos días de trabajo en Europa: "Pasaron pocas semanas desde que finalizamos el VISA Macro Rugby Championship y los jugadores volvieron a sus clubes, pero sin dudas creemos que estos días sirvieron mucho para recargar energías. Llega el momento de encarar la última parte del año y es importante que el equipo llegue bien física y mentalmente. Esta concentración de tres días en Londres nos permitirá reencontrarnos con el grupo y ponernos a trabajar en lo que será una exigente Ventana de Noviembre. Tenemos el desafío de retomar en donde dejamos y de seguir construyendo como equipo".

La Ventana de Noviembre marcará el cierre de la temporada internacional 2025 para Los Pumas, con tres compromisos de alto nivel: el domingo 9 de noviembre enfrentarán a Gales en Cardiff (Principality Stadium); el domingo 16 lo harán ante Escocia en Edimburgo (Murrayfield Stadium); y cerrarán el domingo 23 de noviembre frente a Inglaterra en Londres (Twickenham). Todos los partidos se disputarán con horarios expresados en hora argentina.

En cuanto a los antecedentes, ante Gales el último cruce fue en los cuartos de final del Mundial de Francia 2023, cuando Los Pumas se impusieron 29-19 para avanzar a semifinales. En Cardiff, el último registro data de noviembre de 2022, con victoria local por 20-13. En total, se enfrentaron 25 veces, con 8 triunfos argentinos, 15 galeses y 2 empates.

Frente a Escocia, el historial también está equilibrado: 25 partidos, con 12 victorias de Los Pumas y 13 de los europeos. En 2022 disputaron cuatro encuentros, con dos triunfos por lado.

Por último, ante Inglaterra, Los Pumas buscarán revancha luego de las derrotas sufridas en julio en La Plata (35-12) y San Juan (22-17). El último triunfo argentino fue en Twickenham en 2022, por un ajustado 30-29. En el historial general, se enfrentaron 30 veces, con 5 victorias, 23 derrotas y 2 empates para los sudamericanos.

Los 34 elegidos por Contepomi

Forwards: Matías Alemanno, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González, Benjamín Grondona, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas y Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Gonzalo Bertranou, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.

Con esta convocatoria, Los Pumas inician el tramo final de un año intenso, con el objetivo de seguir fortaleciendo su estructura y consolidar el proyecto que encabeza Contepomi, buscando cerrar 2025 con actuaciones de jerarquía ante tres potencias del rugby mundial.