Con dos cambios, Úbeda ratificó la formación de Boca para visitar a Estudiantes

En un nuevo ensayo táctico, el DT volvió a probar con Toto Belmonte en lugar de Paredes y la apuesta por Zeballos desde el arranque.

31 de octubre 2025 · 18:37hs
Claudio Úbeda tiene todo listo para la visita a Estudiantes del domingo, una parada de fuego tanto por el rival como por lo que se juega Boca para sostenerse en puestos de Copa Libertadores en la tabla anual. Sin Leandro Paredes, suspendido, el entrenador xeneize volvió a ratificar el mismo equipo que paró en la práctica del jueves, con dos cambios incluidos.

La primera sorpresa pasa, justamente, por el reemplazante del campeón del mundo. Tomás Belmonte le ganó la pulseada a Ander Herrera y volvería a ser titular luego de diez partidos, según probó en un nuevo ensayo táctico en el entrenamiento matutino del viernes.

El Superclásico se disputará el 9 de noviembre a las 16.30.

Con día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

Boca lo dio vuelta con un doblete de Milton Giménez.

Boca ganó con un doblete de Milton Giménez y otro de Miguel Merentiel

El ex Lanús había sufrido un desgarro que lo marginó de cuatro partidos del Torneo Clausura y ahora retoma la presencia en el once, ya que el cuerpo técnico entiende que el vasco, de cuatro ingresos positivos en los últimos partidos de manera consecutiva, todavía no está para jugar los 90 minutos.

¿La otra novedad? Exequiel Zeballos, figura en el triunfo contra Barracas Central entrando en el segundo tiempo, hizo méritos para sumarse a la formación titular ante el Pincha en lugar de Williams Alarcón, quien dejó dudas el último lunes.

Con el Chango, el DT volvería a optar por un extremo natural, algo que venía haciendo con Brian Aguirre por el costado derecho y que cambió ante el Guapo. En este caso, el desequilibrante punta se recostará por la banda izquierda como una suerte de volante/wing, tal como la rompió en la última presentación.

LEER MÁS: Equi Fernández sufrió una grave lesión de rodilla y no jugará hasta 2026

¿Y Edinson Cavani? No concentrará nuevamente y apunta a volver a estar disponible en Boca para el Superclásico. El club informó días atrás que "presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo". Por lo tanto, su situación sigue siendo un día a día que por ahora lo deja sin acción.

El once de Boca que probó Úbeda pensando en Estudiantes

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Boca Claudio Ubeda Estudiantes Leandro Paredes
