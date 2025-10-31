Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

La Justicia condenó a un funcionario de Villa Mantero a una pena condicional por un choque ocurrido en 2023 en el que murió un hombre de 68 años.

Fernando Pastor, funcionario de la Municipalidad de Villa Mantero (departamento Uruguay), fue condenado a dos años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir vehículos por el delito de homicidio culposo. El fallo fue dictado esta semana por la Cámara Penal de Concepción del Uruguay, en el marco de un juicio abreviado acordado entre las partes.

El hecho ocurrió el 3 de junio de 2023 en la intersección de las calles Córdoba y Villaguay, cuando Pastor conducía un Renault Sandero por calle Córdoba y, al girar hacia el este, impactó contra Santiago Dieser, un vecino de 68 años que se disponía a subir a su camioneta Toyota Hilux.

El accidente y las consecuencias

Tras el choque, el propio Pastor trasladó a la víctima al hospital local de Villa Mantero, desde donde fue derivada en ambulancia al hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.

Dieser sufrió gravísimas lesiones en una pierna, con fractura expuesta de fémur, por lo que debió ser sometido a varias cirugías. Sin embargo, su cuadro se agravó y falleció días más tarde a raíz de las complicaciones postoperatorias.

La investigación estuvo inicialmente a cargo de la fiscal Denise Caraballo, y posteriormente fue seguida por la fiscal María Occhi. Pastor fue imputado por homicidio culposo, delito que contempla penas menores cuando no media intención, pero sí negligencia o imprudencia, consignó el sitio 03442.

Dieser Santiago Dieser, la víctima.

Acuerdo judicial y condena

Cuando la causa estaba próxima a ser elevada a juicio, las partes —la fiscalía, la defensa y la querella— acordaron avanzar en un juicio abreviado. Pastor reconoció su responsabilidad en el siniestro y aceptó la pena de dos años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir.

El tribunal, presidido por el juez Fernando Martínez Uncal, homologó el acuerdo en una audiencia realizada este miércoles por la mañana, con la presencia de familiares de la víctima y representantes de la organización ACIVERJUS (Asociación Civil por Verdad y Justicia), dedicada a la concientización sobre seguridad vial.

Si bien la condena fue aceptada por todas las partes, algunos allegados a la víctima manifestaron su disconformidad con la pena impuesta, al considerarla insuficiente.

“Entendemos la decisión judicial, pero una condena sin medidas de conducta más severas no sirve para nadie. Los responsables deberían realizar cursos obligatorios de educación vial”, expresaron desde ACIVERJUS tras la audiencia.

Desde el ámbito legal, especialistas explicaron que el acuerdo representa un antecedente penal para Pastor, lo cual implica que cualquier nueva infracción podría implicar la revocación del beneficio condicional. También destacaron que el reconocimiento de responsabilidad evitó un juicio más extenso y de resultado incierto, dadas las particularidades médicas del fallecimiento de Dieser.

Estrellas Amarillas

Como ocurre en cada siniestro vial con víctimas fatales, miembros de ACIVERJUS gestionaron ante el municipio de Villa Mantero la colocación de una “Estrella Amarilla”, símbolo de memoria y concientización. Sin embargo, denunciaron que las autoridades locales no autorizaron el homenaje.

“En noviembre de 2023 solicitamos una audiencia con el intendente para colocar el cartel, pero nunca fuimos recibidos. Tampoco obtuvimos respuesta del Concejo Deliberante. Es importante que las autoridades se comprometan con la seguridad vial”, manifestó Miguel Gandofo, integrante de la asociación, al salir de Tribunales, consignó el sitio 03442.

La falta de autorización generó malestar entre familiares y organizaciones que promueven la visibilización de las víctimas viales. “La vida humana hay que cuidarla. La siniestralidad vial se está llevando muchas vidas, y los recordatorios ayudan a tomar conciencia”, agregó Gandofo.