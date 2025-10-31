Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado En el inicio de la fecha 13, de local San Lorenzo venció 1 a 0 a Deportivo Riestra. El Ciclón está en puestos de clasificación y sueña con la Copa Sudamericana. 31 de octubre 2025 · 21:22hs

Fotobaires Alexis Cuello, con una espectacular tijera, le dio la victoria a San Lorenzo.

En una jornada marcada por la escandalosa reunión en AFA que terminó a las piñas, San Lorenzo dio la cara ante un Nuevo Gasómetro que reiteró su enfado con el tétrico estado dirigencial y logró vencer 1 a 0 a Deportivo Riestra, duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

Triunfo gracias a un golazo de Alexis Cuello a los cinco minutos del segundo tiempo que le permite al Ciclón acomodarse en la zona de clasificación tanto de la Zona B como de la próxima Copa Sudamericana, bajando de la cima del grupo al Malevo en el proceso.

En el inicio del complemento, San Lorenzo encontró la ventaja. Luego de una situación clara para el rival, se gestó un contraataque letal. El autor del tanto fue Cuello, que dominó con el muslo un pase con la cabeza de Agustín Ladstatter, giró y remató para alejar el balón del alcance del paranaense Nacho Arce y establecer el único gol de la noche en el Bajo Flores.