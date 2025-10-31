Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

En el inicio de la fecha 13, de local San Lorenzo venció 1 a 0 a Deportivo Riestra. El Ciclón está en puestos de clasificación y sueña con la Copa Sudamericana.

31 de octubre 2025 · 21:22hs
Alexis Cuello

Fotobaires

Alexis Cuello, con una espectacular tijera, le dio la victoria a San Lorenzo.

En una jornada marcada por la escandalosa reunión en AFA que terminó a las piñas, San Lorenzo dio la cara ante un Nuevo Gasómetro que reiteró su enfado con el tétrico estado dirigencial y logró vencer 1 a 0 a Deportivo Riestra, duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

Triunfo gracias a un golazo de Alexis Cuello a los cinco minutos del segundo tiempo que le permite al Ciclón acomodarse en la zona de clasificación tanto de la Zona B como de la próxima Copa Sudamericana, bajando de la cima del grupo al Malevo en el proceso.

Escándalo en la reunión de San Lorenzo en AFA: García Lago, a las piñas con Moretti.

Escándalo en la reunión de San Lorenzo en AFA: García Lago, a las piñas con Moretti

Con un sinfín de problemas económicos e institucionales, San Lorenzo será anfitrión del líder de la Zona B.

San Lorenzo y Deportivo Riestra abren la 14ª fecha

En el inicio del complemento, San Lorenzo encontró la ventaja. Luego de una situación clara para el rival, se gestó un contraataque letal. El autor del tanto fue Cuello, que dominó con el muslo un pase con la cabeza de Agustín Ladstatter, giró y remató para alejar el balón del alcance del paranaense Nacho Arce y establecer el único gol de la noche en el Bajo Flores.

San Lorenzo Deportivo Riestra Torneo Clausura Copa Sudamericana
Noticias relacionadas
Escándalo en la reunión de San Lorenzo en AFA: García Lago, a las piñas con Moretti.

Marcelo Moretti fue a la Justicia para impedir la quiebra de San Lorenzo y propuso un plan de pagos

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos.

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Handbol: Oro Verde será sede del torneo Oro en Juego.

Handbol: Oro Verde será sede del torneo "Oro en Juego"

La Unión Entrerriana presentó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025

La UER presentó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025

Ver comentarios

Lo último

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Ultimo Momento
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Handbol: Oro Verde será sede del torneo Oro en Juego

Handbol: Oro Verde será sede del torneo "Oro en Juego"

La UER presentó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025

La UER presentó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025

Policiales
Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Ovación
Handbol: Oro Verde será sede del torneo Oro en Juego

Handbol: Oro Verde será sede del torneo "Oro en Juego"

La UER presentó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025

La UER presentó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Con dos cambios, Úbeda ratificó la formación de Boca para visitar a Estudiantes

Con dos cambios, Úbeda ratificó la formación de Boca para visitar a Estudiantes

La provincia
Tras la reunión con Javier Milei, Rogelio Frigerio aclaró que la discusión por recursos sigue

Tras la reunión con Javier Milei, Rogelio Frigerio aclaró que "la discusión por recursos sigue"

El Gobierno nacional le transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El Gobierno nacional le transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Halloween: repudian una fiesta en Concepción del Uruguay

Halloween: repudian una fiesta en Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario