Halloween: repudian una fiesta en Concepción del Uruguay

Víctor Hutt, docente y militante de Concepción del Uruguay, rechazó una fiesta de Halloween, organizada en el Museo Histórico del Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza, organizado por las tecnicaturas en Museología y en Bibliotecología de la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader: "Esto es una falta de respeto para nuestra historia, para nuestro Colegio Histórico. Nuestro museo no es un lugar de terror, es el lugar que resguarda nuestra historia, nuestras tradiciones", aseveró en un texto enviado a los medios.

La protesta se suma a la carta contra el festejo de Halloween difundida días atrás por el obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordán

Museo del Colegio de Concepción del Uruguay

"Hoy el Colegio del Uruguay, manejado por un Rector y una intervención designados a dedo hace más de un año, que se resisten a normalizar la designación por concurso, está negando la posibilidad de titulación a los cientos de egresados que terminaron sus estudios y adeudan alguna materia, no les permiten rendir, no respetan sus trayectorias, todas las escuelas secundarias permiten rendir para completar sus estudios a egresados de planes de otros tiempos, en el Colegio pareciera que nos quieren decir que lo único que vale es lo actual, desde la intervención con designación de Rector a dedo, pareciera que quieren esconder nuestros 176 años de historia", continúa la misiva.

"El Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza es una parte fundamental de nuestra identidad uruguayense, no podemos permitir que una intervención foránea como la que sufrimos esconda nuestra identidad, nuestro Colegio Histórico, es necesario que nos convoquemos los uruguayenses para defender nuestra historia, nuestra identidad, nuestro Histórico Colegio, es tiempo de escuchar las voces de los miles de egresados, de los ex docente, de los ex alumnos, de las asociaciones culturales que son garantes de nuestra memoria histórica", expresó.

La invitación de los organizadores

El festejo, previsto para este viernes de 18.30 a 21, fue argumentado por los organizadores. "Como parte de la sociedad, los museos tenemos el compromiso de acompañar los nuevos hábitos y costumbres que van transformando los entornos de interacción. Lo hacemos sin perder de vista lo propio, pero siempre buscando provocar sensaciones agradables que fortalezcan futuros integrados, donde las infancias transiten en paz y felicidad", dijeron sobre el evento que tiene entrada libre y gratuita e invita a los asistentes a concurrir disfrazados -o no-y aclararon que los niños/as menores de edad deberán ingresar acompañados de un adulto.

Museo del Colegio de Concepción del Uruguay 1

El contenido de la carta del obispo de Gualeguaychú, Héctor Zordán

"Vivimos en una sociedad pluricultural e interconectada, en la que los límites entre las tradiciones propias y las costumbres ajenas se desdibujan con rapidez. Es comprensible que se introduzcan en nuestras comunidades prácticas de todo tipo que no siempre coinciden con los valores del Evangelio, o incluso, en algunos casos los contradicen.

Cuando surgen celebraciones o prácticas populares ajenas o contrarias a la fe –especialmente aquellas que exaltan lo oscuro o lo supersticioso-, el creyente está llamado a discernirlas con libertad y testimoniar con claridad su identidad cristiana sin agresividad ni desprecio, pero también sin confusión ni sincretismo”.

Los invito fraternalmente a reflexionar y a desalentar con prudencia y claridad la participación de niños y adolescentes en celebraciones o costumbres que, lujo apariencia de diversión, introducen símbolos y mensajes que contradicen la visión cristiana de la vida, de la muerte y de la esperanza. Educar en la fe significa ayudar a los hijos a distinguir entre lo que divierte y lo que ayuda a crecer, entre lo que banaliza el mal y lo que ilumina la vida con el bien. En la familia se aprende también que la verdadera alegría no se disfraza, sino que nace de saberse amado por Dios y llamado a la santidad”.

Insto a catequistas y educadores a ser creativos y propositivos en este tiempo. Tenemos en nuestra tradición un tesoro espiritual inmenso: la fiesta de Todos los Santos y la conmemoración de los Fieles Difuntos, profundamente arraigada en el corazón creyente de nuestro pueblo. Son días para afirmar la fe en la comunión de los santos, en la vida eterna y en la esperanza que no defrauda”.

Evitemos, sin embargo, caer en la tentación de la confrontación simbólica, que podría expresarse en vestir a los niños como santos en un gesto de oposición o de “competencia” con otras costumbres. Esa actitud, aunque bien intencionada, podría alejarnos del espíritu evangélico de mansedumbre. El camino cristiano no es el de la confrontación agresiva, sino el del testimonio luminoso.

En las instituciones educativas, las parroquias y las comunidades se promuevan celebraciones de la vida, de la santidad y de la esperanza, con signos de luz, oración por los difuntos, gestos de caridad y encuentros familiares. Así el pueblo cristiano, sin confrontar, puede mostrar con gozo la verdad y la belleza de su fe”.