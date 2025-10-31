Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

Arranca el rugido de los multiválvulas en Paraná

Este sábado es la clasificación para la tercera fecha de la Copa de Oro. Esperan una gran concurrencia al autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná.

31 de octubre 2025 · 23:47hs
La vista del trazado ubicado en Sauce Montrull que desde este sábado inicia con la actividad en pista.

El Turismo Carretera pone primera en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná. Desde muy temprano habrá actividad con el acompañamiento del TC Pista y la Fórmula 2. La clasificación se realizará desde las 16, con el auspicio de UNO en su 25° aniversario.

Mariano Werner
Mariano Werner va por un buen resultado en Paraná.

El trazado ubicado en Sauce Montrull ya tiene el marco esperado para la continuidad de la Copa de Oro, donde el arrecifeño Agustín Canapino llega como el piloto a vencer. El es piloto de la Indycar sacó una diferencia holgada que le permite ilusionarse con el quinto título de TC.

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos.

Desde ayer se abrieron las puertas del histórico trazado entrerriano, donde las filas superaban los dos kilómetros de entrada y prácticamente llegaba a la rotonda con la ruta 18. Miles de fanáticos se apostaron dentro del predio para comenzar con el típico folclore del TC, una imagen que se repite todos los años, como desde 1997 cuando la categoría empezó a correr en el circuito paranaense.

Sigue la Copa de Oro

Hinchas de todo el país están apostados para vivir dos días con el inconfundible rugido de los motores multiválvulas del TC, además del característico duelo de marcas como en su momento lo fueron Ford, Chevrolet, Dodge, Torino y desde hace un tiempo se sumó Toyota, y ya a la espera de los ingresos el año próximo de Mercedes Benz y BMW.

La actividad de hoy se iniciará desde las 9 con los entrenamientos de la Fórmula 2, el TC Pista hará lo propio desde las 9.25, mientras que el TC entrenará a partir de las 11.05. La Fórmula 2 correrá su primera final desde las 15.10, el TC Pista clasificará desde las 15.25 y a las 16 clasificará el Turismo Carretera.

Los pilotos entrerrianos también tendrán una fecha muy especial porque siempre es un gusto correr en la provincia. Así como en julio fue en Concepción del Uruguay, ahora es el turno de la capital provincial. Los locales Mariano Werner y Agustín Martínez tendrá de cerca el fervor del público y lo mismo para el uruguayense Nicolás Bonelli, que siempre es un representativo con mucho esfuerzo en el TC.

El TC, un clásico en Paraná

El Turismo Carretera, la categoría número uno del país, es un clásico en Paraná. Desde siempre el TC tuvo su paso en el CVE con carreras ilustres, donde casi todas las marcas se subieron a lo más alto del podio. Inclusive es muy recordada aquella carrera número 1.000 de la categoría en 2003, cuando el Pato Silva se impuso en un domingo que se tuvieron que cerrar las puertas del autódromo, debido a la numerosa concurrencia de espectadores.

Entre 1997 y 2024, la categoría disputó 31 carreras en el circuito del Club de Volantes Entrerrianos, con doble fecha en 1997, 2006, 2007, 2008 y 2012. Solo hubo dos ausencias: en 2020, debido a la pandemia, y en 2023. Ganadores de todo tipo, desde Juan María Traverso, pasando por los locales Omar Martínez –en dos ocasiones–, Mariano Werner, Guillermo Ortelli y hasta Marcos Di Palma. Acaso uno de los referentes importantes que tiene el TC en la actualidad como Agustín Canapino aún no conquistó la cima del podio en Paraná y seguramente será uno de los candidatos.

