Paraná vivió una tarde vibrante con la presencia de pilotos y autos del Turismo Carretera, que desfilaron por el Parque Urquiza antes del gran fin de semana.

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos.

La capital entrerriana volvió a latir al ritmo del automovilismo. Este viernes por la tarde, los autos del Turismo Carretera (TC) recorrieron el Parque Urquiza, en una caravana que reunió a miles de fanáticos que coparon las calles para ver de cerca a los pilotos y sus respectivas máquinas.

Desde las 17.30 , los protagonistas se concentraron en la estación de servicio Shell, ubicada en Avenida Laurencena 98 , donde compartieron autógrafos, fotos y charlas con el público. Luego, los motores se encendieron para dar inicio al desfile por el parque, en un recorrido que combinó el sonido del TC con el paisaje del río y el verde característico de Paraná.

Las obras que estrena el autódromo del CVE con la llegada del TC

El color fierrero se hizo sentir: familias enteras, hinchas con camisetas, banderas y carteles alentando a sus ídolos. El ambiente fue de pura emoción y orgullo local.

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

TC 1 Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos. Gentileza: Municipalidad de Paraná

Entre los más aplaudidos estuvieron Mariano Werner y Agustín Martínez, ambos representantes de la capital entrerriana. Werner, visiblemente emocionado, tomó el micrófono y agradeció a su gente: “Agradezco a todos por venir y estar. Paraná siempre es especial, por ser local y por ese afecto incomparable de todos ustedes. Esto no se vive en cualquier lugar”, expresó.

El múltiple campeón también habló del desafío que se viene: “Hemos trabajado mucho y esto motiva para tener un gran desempeño. Mi meta es tener el mejor resultado en Paraná”.

Por su parte, Agustín Martínez también se mostró entusiasmado: “Se esperaba esta fecha con ansias por todo el marco de público. El auto está bien y con ganas de repetir los buenos resultados”.

Información del TC para este fin de semana en Paraná

La pasión por el TC se sintió desde temprano. Desde la mañana del viernes, se formaron largas filas en los accesos al Autódromo Ciudad de Paraná, donde cientos de fanáticos esperaron para ingresar con reposeras, banderas y carpas, listos para vivir otro fin de semana inolvidable.

Durante los días previos, comenzaron a llegar los equipos al predio. El JPG Racing, de José Manuel Urcera, fue el primero en arribar el martes, seguido por el LRD Racing y el Coiro Competición, que se sumaron el miércoles con sus autos y estructuras.

La caravana de presentación contó con figuras de renombre y autos emblemáticos: los Ford Mustang de Werner y Martínez, el Ford Falcon de Rodrigo Lugón y el Toyota Camry de Gaspar Chansard, que desfilaron ante una multitud que no paró de aplaudir.

Tras la recorrida por el Parque Urquiza, se realizó la conferencia de presentación oficial del evento, con la participación de Norberto Fontana y Juan Cruz Benvenuti, además de los pilotos locales.

La actividad oficial continuará este sábado desde las 9.00, con los entrenamientos de la Fórmula 2 y el TC Pista, mientras que el Turismo Carretera saldrá a pista a las 11.05 para comenzar a definir la previa de una de las fechas más esperadas del calendario.

Paraná, una vez más, se convirtió en el epicentro del automovilismo argentino, con su público como protagonista y el TC como sinónimo de pasión, ruido y emoción fierrera.