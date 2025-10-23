Uno Entre Rios | Ovación | Boca

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

El presidente honorario de Peñarol, Juan Pedro Damiani, aseguró que desde Boca le "preguntaron" por el entrenador de su equipo.

23 de octubre 2025 · 10:52hs
El exDT de San Lorenzo sería uno de los apuntados por Boca.

El exDT de San Lorenzo sería uno de los apuntados por Boca.

Una frase de Juan Pedro Damiani lanzada desde Uruguay encendió una versión sobre el futuro entrenador de Boca. El presidente honorario de Peñarol contó que desde el club argentino lo contactaron con un fuerte interés por su entrenador Diego Aguirre con vistas a 2026, lo que sorprendió en La Ribera por el momento deportivo que atraviesa el Xeneize.

Durante una entrevista en el programa Horas Después, Damiani sostuvo: “Sí, claro que Boca quiere a Diego Aguirre. No me lo dijo él, me preguntaron de Boca”, y agregó que un allegado del club lo consultó sobre el DT. Según su relato, le respondió que Aguirre sería “ideal para limpiar todo” en el equipo, aunque aclaró que el Manya no piensa perderlo y rogó: "No me lo lleves, para nosotros es muy importante".

Rodrigo Battaglia sufrió una molestia en la práctica.

Rodrigo Battaglia encendió la alarma en Boca

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual.

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

El exmandatario aurinegro fue más allá y comparó al uruguayo con ídolos de ambos lados del Río de la Plata: “No creo que Aguirre se vaya del club, es su lugar en el mundo. Es como (Marcelo) Gallardo en River o (Carlos) Bianchi en Boca”, sostuvo. También destacó que el entrenador está cómodo en Montevideo y es una figura muy querida por la hinchada.

Tras sus declaraciones, el tema se viralizó en medios charrúas y el suplemento Ovación de El País publicó que desde Peñarol aseguraron la continuidad del técnico, con contrato vigente hasta diciembre de 2026 y cuyo equipo lidera el Torneo Clausura con 29 puntos, cinco más que Nacional, a dos fechas del final.

El rendimiento del Manya bajo su conducción ha sido sólido: Aguirre ganó la liga en cada una de sus tres etapas como DT aunque todavía tiene pendiente la Libertadores, que se le escapó en 2011 frente a Santos de Neymar. Este año, fue víctima de Racing en una reñida serie de octavos de final.

Desde Boca desmintieron esto

Por su parte, desde Boca desmintieron rotundamente la versión. Si bien se analizarían algunos nombres de cara al año que viene, aseguran que al uruguayo no lo sondearon. En tanto, bajo el mando de Claudio Úbeda, el equipo pelea por entrar a los playoffs del Clausura y busca mantenerse en zona de copas internacionales. Actualmente está fuera de los ocho primeros de su grupo, aunque tiene pendiente un encuentro ante Barracas Central que podría devolverle el lugar de privilegio.

El Xeneize suma 50 puntos en la tabla anual y, por ahora, estaría clasificando a la Sudamericana, con chances matemáticas de escalar si obtiene buenos resultados en el tramo final.

Boca Diego Aguirre Peñarol Claudio Úbeda
Noticias relacionadas
Boca empata sin goles ante Belgrano en La Bombonera.

Belgrano dio el batacazo en La Bombonera y derrotó a Boca

Claudio Úbeda intentará cortar la racha de sequía de títulos en Boca y clasificarlo a la Copa Libertadores.

Duelo cargado de emociones para Boca en La Bombonera

Chiquito Romero  a un paso de Argentinos.

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

apb: talleres sorprendio al cae en el gigante del parque

APB: Talleres sorprendió al CAE en el Gigante del Parque

Ver comentarios

Lo último

Charly García, 74 años de música y rebeldía

Charly García, 74 años de música y rebeldía

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina La Princesita

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina "La Princesita"

Ultimo Momento
Charly García, 74 años de música y rebeldía

Charly García, 74 años de música y rebeldía

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina La Princesita

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina "La Princesita"

APB: Talleres sorprendió al CAE en el Gigante del Parque

APB: Talleres sorprendió al CAE en el Gigante del Parque

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Policiales
En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Ovación
Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

Racing Club no aguantó y Flamengo se quedó con un triunfo agónico

Racing Club no aguantó y Flamengo se quedó con un triunfo agónico

Central Córdoba hundió a Huracán en el Ducó y trepó a la cima de la Zona A

Central Córdoba hundió a Huracán en el Ducó y trepó a la cima de la Zona A

La provincia
Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial en Villaguay

Fuerza Entre Ríos cerró su campaña provincial en Villaguay

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Daiana Mendieta: harán otra marcha para pedir Justicia y el esclarecimiento del femicidio

Entrerrianos Unidos cerró campaña con un acto en UPCN de Federal

Entrerrianos Unidos cerró campaña con un acto en UPCN de Federal

Desde Concordia Rogelio Frigerio pidió no votar el pasado

Desde Concordia Rogelio Frigerio pidió "no votar el pasado"

Dejanos tu comentario