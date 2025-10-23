En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

El presidente honorario de Peñarol, Juan Pedro Damiani, aseguró que desde Boca le "preguntaron" por el entrenador de su equipo.

Una frase de Juan Pedro Damiani lanzada desde Uruguay encendió una versión sobre el futuro entrenador de Boca . El presidente honorario de Peñarol contó que desde el club argentino lo contactaron con un fuerte interés por su entrenador Diego Aguirre con vistas a 2026, lo que sorprendió en La Ribera por el momento deportivo que atraviesa el Xeneize.

Durante una entrevista en el programa Horas Después, Damiani sostuvo: “Sí, claro que Boca quiere a Diego Aguirre. No me lo dijo él, me preguntaron de Boca”, y agregó que un allegado del club lo consultó sobre el DT. Según su relato, le respondió que Aguirre sería “ideal para limpiar todo” en el equipo, aunque aclaró que el Manya no piensa perderlo y rogó: "No me lo lleves, para nosotros es muy importante".

El exmandatario aurinegro fue más allá y comparó al uruguayo con ídolos de ambos lados del Río de la Plata: “No creo que Aguirre se vaya del club, es su lugar en el mundo. Es como (Marcelo) Gallardo en River o (Carlos) Bianchi en Boca”, sostuvo. También destacó que el entrenador está cómodo en Montevideo y es una figura muy querida por la hinchada.

Tras sus declaraciones, el tema se viralizó en medios charrúas y el suplemento Ovación de El País publicó que desde Peñarol aseguraron la continuidad del técnico, con contrato vigente hasta diciembre de 2026 y cuyo equipo lidera el Torneo Clausura con 29 puntos, cinco más que Nacional, a dos fechas del final.

El rendimiento del Manya bajo su conducción ha sido sólido: Aguirre ganó la liga en cada una de sus tres etapas como DT aunque todavía tiene pendiente la Libertadores, que se le escapó en 2011 frente a Santos de Neymar. Este año, fue víctima de Racing en una reñida serie de octavos de final.

Desde Boca desmintieron esto

Por su parte, desde Boca desmintieron rotundamente la versión. Si bien se analizarían algunos nombres de cara al año que viene, aseguran que al uruguayo no lo sondearon. En tanto, bajo el mando de Claudio Úbeda, el equipo pelea por entrar a los playoffs del Clausura y busca mantenerse en zona de copas internacionales. Actualmente está fuera de los ocho primeros de su grupo, aunque tiene pendiente un encuentro ante Barracas Central que podría devolverle el lugar de privilegio.

El Xeneize suma 50 puntos en la tabla anual y, por ahora, estaría clasificando a la Sudamericana, con chances matemáticas de escalar si obtiene buenos resultados en el tramo final.