Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca sella una alianza estratégica con una reconocida marca internacional

Hard Rock Café pondrá un restaurante en La Bombonera. El acuerdo debe ser refrendado por los socios de Boca en la Asamblea de Representantes del 29 de octubre.

24 de octubre 2025 · 19:07hs
El presidente de Boca

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, junto a accionarios del reconocido café.

Boca Juniors anunció una histórica alianza con la empresa internacional Hard Rock Café, que cuenta con 173 locales y 34 hoteles en 70 países, y precisó que el acuerdo convertirá al estadio La Bombonera en el primero en albergar un restaurante de la firma.

El acuerdo, que deberá ser refrendado en la Asamblea de Representantes el próximo 29 de octubre, contempla un significativo desembolso económico inicial de 2 millones de dólares por parte de Hard Rock Café, destinado a infraestructura, ambientación, mobiliario y equipamiento del local.

El exDT de San Lorenzo sería uno de los apuntados por Boca.

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

Rodrigo Battaglia sufrió una molestia en la práctica.

Rodrigo Battaglia encendió la alarma en Boca

Por su parte, el club se encargará de las obras estructurales necesarias para la operación del restaurante. Esta inversión en infraestructura es la más grande jamás realizada por un concesionario gastronómico en la historia de Boca.

La expectativa de Hard Rock es que su local en el estadio se posicione entre sus tres restaurantes de mayor volumen de visitas y facturación a nivel mundial, junto a los icónicos locales de la capital británica de Londres y la ciudad estadounidense Nueva York.

Los beneficios para Boca

El proyecto estima alcanzar 100 mil dólares por año, lo que representará para Boca unos 350 millones de pesos anuales en ingresos. El Hard Rock tiene 173 cafés, 34 hoteles, 10 casinos y Boca tendrá el primero en un estadio de fútbol.

Hard Rock venderá merchandising oficial, por el cual el club cobrará un 7 por ciento de regalías sobre las ventas. En la totalidad de su gigante red mobiliaria, la empresa vende más de 4 millones de remeras anualmente a nivel global.

Por su parte, los socios y socias de Boca contarán con beneficios exclusivos en el nuevo establecimiento. Este proyecto representa una expansión única para Hard Rock, que suma este inédito café en un estadio de fútbol a su red de 173 cafés, 34 hoteles y 10 casinos.

Boca Hard Rock Café La Bombonera acuerdo
Noticias relacionadas
Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual.

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

Boca empata sin goles ante Belgrano en La Bombonera.

Belgrano dio el batacazo en La Bombonera y derrotó a Boca

Claudio Úbeda intentará cortar la racha de sequía de títulos en Boca y clasificarlo a la Copa Libertadores.

Duelo cargado de emociones para Boca en La Bombonera

Melany Detzel viene de jugar en el Sporting Lisboa, donde ganó la Copa de Portugal.

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Ver comentarios

Lo último

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Ultimo Momento
Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Cambio de planes para la Selección Argentina

Cambio de planes para la Selección Argentina

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Cambio de planes para la Selección Argentina

Cambio de planes para la Selección Argentina

Boca sella una alianza estratégica con una reconocida marca internacional

Boca sella una alianza estratégica con una reconocida marca internacional

La provincia
Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Dejanos tu comentario