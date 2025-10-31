Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Uno Entre Rios | Policiales | Daniel Tavi Celis

Daniel Tavi Celis, condenado por narcotráfico, fue trasladado desde la Unidad Penal de Paraná a un pabellón de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.

31 de octubre 2025 · 12:30hs
Foto: Archivo UNO
Daniel “Tavi” Celis, condenado por narcotráfico, ya se encuentra alojado en un pabellón de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, según confirmó a UNO su abogado defensor, Augusto Lafferriere. El traslado se concretó ayer, luego de una resolución del Juzgado Federal de Paraná que autorizó que no permanezca en la Unidad Penal N°1 de la capital entrerriana. Según la investigación en curso, Celis habría organizado una nueva estructura narco desde la cárcel, valiéndose de salidas socio-laborales y familiares autorizadas.

La medida judicial se dispuso tras un reciente allanamiento en su celda -el 23 de octubre-, donde se encontraron teléfonos celulares, en el marco de una nueva causa por presunta venta de drogas que lo tiene bajo investigación. En la resolución, el juez sostuvo: “En relación a lo solicitado por el Director de la Unidad Penal N°1 de Paraná, respecto del traslado del interno condenado Daniel Andrés Celis hacia otro establecimiento, argumentando que su celda fue allanada por disposición del Juzgado Federal N°1 de esta ciudad, y se encontró en la misma teléfonos celulares, encontrándose en principio ante una evidente infracción disciplinaria, sería conveniente alojarlo en otro establecimiento…”.

El abogado de Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

La policía volvió a detener a Daniel Tavi Celis, condenado narco que seguía operando desde prisión. Fue en un operativo con 11 arrestados y drogas incautadas.

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

El texto agrega que, “teniendo en cuenta además que en la causa por la cual se allanó su celda se ordenaron detenciones en dicha unidad de otros consortes de causa, con lo cual se pretende también evitar problemas de convivencia”, se resolvió “hacer lugar y autorizar el traslado y alojamiento definitivo de Daniel Andrés Celis desde su actual unidad de alojamiento (Unidad Penal N°1 Paraná) hacia la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú”.

LEER MÁS: El abogado de Daniel Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Los demás detenidos

Entre los detenidos se encuentra Roxana Elisabet Martínez, de 43 años, del barrio Paraná XVI, junto a su hijo Marcos Correa, de 21 años. También fue detenida Evelyn Eliana Centurión, de 38 años, quien reside en San Agustín.

También se encuentra entre los arrestados Rita Elisabeth Espíndola, de 36 años, quien sería la novia de Teuco Román Celis, y Walter Alfredo Ríos, de 34 años, oriundo de Bajada Grande y con condenas previas por robos y hechos violentos.

En la nómina también figura Nicolás Daniel Lencina, de 32 años, quien protagonizó uno de los casos que más sacudió a Paraná hace más de 15 años: el homicidio de Leandro Fornero en la zona alta del Parque Urquiza el 24 de enero de 2010. Cabe destacar que Lencina era menor de edad al momento del hecho, era imputable y fue condenado por su participación.

LEER MÁS: En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

Entre los más jóvenes aparecen Magalí María Cristina Páez, de 29 años, del barrio Vicoer 11, y Enzo Facundo Hernán Zárate, de 29 años, de Bajada Grande. También fue detenida Carla Alexia Garay, de 27 años, del barrio Paraná XVI. Finalmente, entre los menores de edad en la lista se encuentran Teuco Román Celis, de 22 años, hijo de Tavi, y Nicolás Bautista Ruiz Díaz, de 19 años, quien comparte domicilio con Celis hijo.

