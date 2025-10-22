Rodrigo Battaglia encendió la alarma en Boca

El mediocampista de Boca se retiró de la práctica con una molestia muscular. Su presencia ante Barracas Central está en duda.

El mediocampista Rodrigo Battaglia se retiró este miércoles de la práctica de Boca con una molestia en el soleo de su pierna derecha, por lo que se evaluará su condición física y está en duda para el partido del lunes próximo frente a Barranca Central, encuentro que había sido postergado por el fallecimiento del ex entrenador Miguel Ángel Russo.

Para el enfrentamiento frente al Guapo, el DT del Xeneize Claudio Úbeda tenía previsto mantener el equipo que perdió el sábado ante Belgrano de Córdoba, pero la lesión de Battaglia obligaría a una modificación en el mediocampo, que tiene a su vez a Leandro Paredes comprometido con cuatro amonestaciones.

El choque ante Barracas, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura, se tornó trascendental, ya que Boca necesita sumar una nueva victoria para mantener la ilusión de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

¿Retornará Cavani al ataque de Boca?

Por su parte, el delantero uruguayo Edinson Cavani tampoco se sumó al grupo titular, como estaba previsto, debido a que aún tiene dolor en la zona del psoas derecho.

Cavani se perdió los últimos cuatro partidos que disputó Boca, aunque en la goleada frente a Newell´s (5 a 0) estuvo en el banco de suplentes. La idea del cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda es preservarlo para ver si puede llegar a estar frente a River, partido que se jugará el domigo 9 de noviembre, en La Bombonera, a partir de las 16.