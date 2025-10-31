Uno Entre Rios | El País | Guillermo Francos

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete

Este viernes, Guillermo Francos renunció al cargo de jefe de Gabinete de la Nación. Según expresó, se fue debido a los “persistentes trascendidos”.

31 de octubre 2025 · 21:41hs
Guillermo Francos dejó de ser el jefe de Gabinete de la Nación. 

Guillermo Francos dejó de ser el jefe de Gabinete de la Nación. 

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, presentó este viernes su renuncia indeclinable al cargo. Lo confirmó a través de una carta pública dirigida al presidente Javier Milei, en la que atribuyó su decisión a los “persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional”.

LEER MÁS: Javier Milei confirmó que hará cambios en el Gabinete tras las elecciones del domingo

Sobre la renuncia de Guillermo Francos

La dimisión de Francos, que se produce tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, era un hecho inminente. Todo indica que el vocero presidencial, Manuel Adorni, sería su reemplazante en la Jefatura de Gabinete, y que el asesor Santiago Caputo asumiría al frente de un "superministerio" de Interior.

Guillermo Francos negó que la reforma laboral busque una jornada de 12 horas.

Guillermo Francos negó que la reforma laboral busque una jornada de 12 horas: "Es una locura"

Guillermos Francos en conferencia de prensa anunciando los datos oficiales.

Guillermo Francos presentó los primeros resultados oficiales

En su carta, Francos explicó que su salida busca que Milei pueda “afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia” tras los comicios.

“Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, expresó el funcionario saliente.

Embed

Francos también destacó lo que llamó una “extraña coincidencia” en su gestión: “Mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos”.

Y cerró: “Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo”, concluyó.

Guillermo Francos Jefe de Gabinete
Noticias relacionadas
Tras la derrota, Cristina Fernández cuestionó a Axel Kicillof por la estrategia: “Fue un error político desdoblar la elección”

Cristina Fernández: "Fue un error político desdoblar la elección"

César Sena, ex pareja de Cecilia Strzyzowski, llega al debate acusado del delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña por ser partícipes necesarios del femicidio.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: empieza hoy el juicio con jurado popular

El abogado Carlos Maslatón visitó a Cristina Fernández en su residencia de Constitución, donde cumple la prisión domiciliaria. De qué hablaron

Cristina Fernández recibió Carlos Maslatón: "la encuentro bien y fuerte"

milei afirmo que con los gobernadores hay consenso absoluto para la reforma laboral

Milei afirmó que con los gobernadores hay "consenso absoluto" para la reforma laboral

Ver comentarios

Lo último

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Ultimo Momento
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Handbol: Oro Verde será sede del torneo Oro en Juego

Handbol: Oro Verde será sede del torneo "Oro en Juego"

La UER presentó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025

La UER presentó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025

Policiales
Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Paradero: encontraron a la menor que buscaban en Paraná

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Homicidio de Jazmín González: piden peritar el celular de un imputado

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Daniel Tavi Celis fue alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Funcionario de Villa Mantero acordó una pena leve por chocar y matar a un hombre

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Ovación
Handbol: Oro Verde será sede del torneo Oro en Juego

Handbol: Oro Verde será sede del torneo "Oro en Juego"

La UER presentó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025

La UER presentó su lista de convocados para el Argentino Juvenil M17 2025

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Pese a la crisis, San Lorenzo ganó y quedó bien posicionado

Con dos cambios, Úbeda ratificó la formación de Boca para visitar a Estudiantes

Con dos cambios, Úbeda ratificó la formación de Boca para visitar a Estudiantes

La provincia
Tras la reunión con Javier Milei, Rogelio Frigerio aclaró que la discusión por recursos sigue

Tras la reunión con Javier Milei, Rogelio Frigerio aclaró que "la discusión por recursos sigue"

El Gobierno nacional le transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El Gobierno nacional le transferirá $48 mil millones para la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

El Hospital Escuela de Salud Mental inauguró un mural

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Entre Ríos: ¿Qué hacer ante las mordura de serpientes?

Halloween: repudian una fiesta en Concepción del Uruguay

Halloween: repudian una fiesta en Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario