Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete

Este viernes, Guillermo Francos renunció al cargo de jefe de Gabinete de la Nación. Según expresó, se fue debido a los “persistentes trascendidos”.

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, presentó este viernes su renuncia indeclinable al cargo. Lo confirmó a través de una carta pública dirigida al presidente Javier Milei, en la que atribuyó su decisión a los “persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional”.

La dimisión de Francos, que se produce tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, era un hecho inminente. Todo indica que el vocero presidencial, Manuel Adorni, sería su reemplazante en la Jefatura de Gabinete, y que el asesor Santiago Caputo asumiría al frente de un "superministerio" de Interior.

En su carta, Francos explicó que su salida busca que Milei pueda “afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia” tras los comicios.

“Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, expresó el funcionario saliente.

Francos también destacó lo que llamó una “extraña coincidencia” en su gestión: “Mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos”.

Y cerró: “Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo”, concluyó.