Marruecos se impuso por penales a Países Bajos y enfrentará a Canadá en octavos En Monterrey, Marruecos ganó por 3-2 desde los 12 pasos a la Oranje tras igualar 1-1 por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. 30 de junio 2026 · 01:05hs

Marruecos ganó 3-2 en penales a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial 2026

Marruecos ganó 3-2 en penales a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial 2026. Los marroquís igualaron el marcador en los últimos minutos del tiempo regular y, tras no pasar nada en los suplementarios, se llevaron los boletos en la tanda por penales. Al dejar en el camino a Países Bajos, los Leones del Atlas ahora se verán las caras con Canadá, encuentro programado para las 14 h. del sábado 4 de julio en Houston.

Lo que dejó Marruecos ante Países Bajos Más allá de esa superioridad, ganaba Países Bajos. Fue un gol emocionante. Cody Gakpo, delantero del conjunto naranja y figura de Liverpool, ya es uno de los personajes del Mundial. Días atrás, su mujer anunció que habían perdido un embarazo de cinco meses de gestación. El atacante sufrió el impacto personal, se retiró por unas horas de la concentración y tomó la decisión de seguir con el grupo. En un contraataque profundo, abrió el marcador: todo lo fueron a abrazar, los suplentes y hasta los colaboradores de Ronald Koeman.

Marruecos le ganó a Haití y clasificó a los 16avos de final como segundo Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo "3 por el Saque"

Parecía que se lo llevaba el conjunto europeo, hasta que surgió Issa Diop, con un cabezazo fulminante en el cierre de los primeros 90. Se cuidaron demasiado durante el suplementario, más allá de la salvada del arquero de Países Bajos frente a Rahimi, con alma y vida y con la fuerza de las piernas. Más tarde, se jugó a la lotería. Y celebró Marruecos.