Con Catalina Borrero Müller en el plantel, Las Panteritas debutan en el Sudamericano U19 de Venezuela La paranaense Catalina Borrero Müller forma parte del equipo que buscará la clasificación al Mundial. Argentina debuta este miércoles ante Ecuador. 7 de octubre 2026 · 08:27hs

Prensa FeVA Catalina Borrero Müller (arriba, octava desde la izquierda) con el resto del plantel y cuerpo técnico argentino.

Con la paranaense Catalina Borrero Müller en el plantel, Las Panteritas tendrán su estreno este miércoles en el Sudamericano U19 que se disputará en Maracaibo, Venezuela, y será el último torneo del año para las Selecciones Nacionales. El elenco argentino debutará contra Ecuador, a partir de las 15, en un partido que será televisado por Voleysur y Voley Zone TV.

El equipo dirigido por Nicolás Efrón compartirá la Zona B junto al conjunto ecuatoriano además de Bolivia y Brasil, a quienes enfrentará en el segundo y tercer partido, respectivamente. El grupo A, en tanto, estará compuesto por Venezuela, Chile, Perú y Uruguay.

El certamen será clasificatorio para el Campeonato Mundial U19 del próximo año, repartiendo tres plazas directas para la cita mundialista a los equipos que terminen en los primeros tres lugares del ranking final. El fixture de Las Panteritas Miércoles 7/10, a las 15: Argentina vs Ecuador Jueves 8/10, a las 15: Argentina vs Bolivia Viernes 9/10, a las 19: Argentina vs Brasil