¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la derrota ante All Boys?

El resultado negativo no marginó a Patronato de los puestos de acceso al reducido de la Primera Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Patronato dio otro paso en falso en un juego disputado fuera del estadio Presbítero Bartolomé Grella. En esta ocasión perdió 1 a 0 ante All Boys en el estadio Islas Malvinas, en el cierre de la 26° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona A.

El resultado prolongó una serie adversa en condición de visitante. En este punto el Rojinegro sufrió su tercer caída consecutiva en esa condición. Anteriormente había caído ante Deportivo Madryn, en el sur del país, y Gimnasia y Tiro Salta, en La Linda.

A pesar de lo que indican las estadísticas, el elenco de barrio Villa Sarmiento se sostiene en puestos de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026.

Con 38 unidades el Santo se ubica en el sexto escalón. Se distancia a ocho puntos de Deportivo Madryn, líder del sector, y a cinco de Colegiales y Racing de Córdoba, equipo que se ubica a una posición de ingresar entre los ocho que avanzarán a la siguiente instancia.

Posiciones de la Zona A de la Primera Nacional

Deportivo Madryn 46

Atlanta 43

San Miguel 40

Tristán Suárez 39

San Martín 39

Patronato 38

Gimnasia y Tiro 37

Deportivo Maipú 36

Racing (Córdoba) 33

Colegiales 33

Los Andes 32

Quilmes 30

All Boys 30

Almagro 30

Güemes 27

Ferro 27

Alvarado 25

Arsenal 24