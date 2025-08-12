Patronato dio otro paso en falso en un juego disputado fuera del estadio Presbítero Bartolomé Grella. En esta ocasión perdió 1 a 0 ante All Boys en el estadio Islas Malvinas, en el cierre de la 26° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona A.
¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la derrota ante All Boys?
El resultado negativo no marginó a Patronato de los puestos de acceso al reducido de la Primera Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.
El resultado prolongó una serie adversa en condición de visitante. En este punto el Rojinegro sufrió su tercer caída consecutiva en esa condición. Anteriormente había caído ante Deportivo Madryn, en el sur del país, y Gimnasia y Tiro Salta, en La Linda.
Patronato, con bajas y regresos para el próximo juego
A pesar de lo que indican las estadísticas, el elenco de barrio Villa Sarmiento se sostiene en puestos de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026.
Con 38 unidades el Santo se ubica en el sexto escalón. Se distancia a ocho puntos de Deportivo Madryn, líder del sector, y a cinco de Colegiales y Racing de Córdoba, equipo que se ubica a una posición de ingresar entre los ocho que avanzarán a la siguiente instancia.
Posiciones de la Zona A de la Primera Nacional
Deportivo Madryn 46
Atlanta 43
San Miguel 40
Tristán Suárez 39
San Martín 39
Patronato 38
Gimnasia y Tiro 37
Deportivo Maipú 36
Racing (Córdoba) 33
Colegiales 33
Los Andes 32
Quilmes 30
All Boys 30
Almagro 30
Güemes 27
Ferro 27
Alvarado 25
Arsenal 24