Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la derrota ante All Boys?

El resultado negativo no marginó a Patronato de los puestos de acceso al reducido de la Primera Nacional que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

12 de agosto 2025 · 10:08hs
Alan Sombra sumó minutos en Patronato

Prensa Patronato

Alan Sombra sumó minutos en Patronato

Patronato dio otro paso en falso en un juego disputado fuera del estadio Presbítero Bartolomé Grella. En esta ocasión perdió 1 a 0 ante All Boys en el estadio Islas Malvinas, en el cierre de la 26° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona A.

All Boys-Patronato
Patronato se presentó en Floresta ante All Boys.

Patronato se presentó en Floresta ante All Boys.

El resultado prolongó una serie adversa en condición de visitante. En este punto el Rojinegro sufrió su tercer caída consecutiva en esa condición. Anteriormente había caído ante Deportivo Madryn, en el sur del país, y Gimnasia y Tiro Salta, en La Linda.

Gabriel Gómez analizó la derrota de Patronato ante All Boys

Gabriel Gómez: "No creamos situaciones para empatar el partido"

Patronato se presenta en Floresta ante All Boys.

Patronato, con bajas y regresos para el próximo juego

Patronato, con bajas y regresos para el próximo juego

A pesar de lo que indican las estadísticas, el elenco de barrio Villa Sarmiento se sostiene en puestos de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026.

Con 38 unidades el Santo se ubica en el sexto escalón. Se distancia a ocho puntos de Deportivo Madryn, líder del sector, y a cinco de Colegiales y Racing de Córdoba, equipo que se ubica a una posición de ingresar entre los ocho que avanzarán a la siguiente instancia.

Posiciones de la Zona A de la Primera Nacional

Deportivo Madryn 46

Atlanta 43

San Miguel 40

Tristán Suárez 39

San Martín 39

Patronato 38

Gimnasia y Tiro 37

Deportivo Maipú 36

Racing (Córdoba) 33

Colegiales 33

Los Andes 32

Quilmes 30

All Boys 30

Almagro 30

Güemes 27

Ferro 27

Alvarado 25

Arsenal 24

Patronato Primera Nacional All Boys
Noticias relacionadas
all boys golpeo a patronato en una jugada polemica

All Boys golpeó a Patronato en una jugada polémica

Maximiliano Rueda desborda por el andarivel derecho.

Patronato quiere cortar la mala racha de visitante

La 26° fecha de la Primera Nacional ofrecerá juegos entre rivales directo en la pelea por el ascenso. Patronato jugará conociendo los resultados.

Una fecha que puede ser clave para Patronato

¿como le fue a patronato con lucas cavallero como arbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Lucas Cavallero como árbitro?

Ver comentarios

Lo último

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

Gabriel Gómez: No creamos situaciones para empatar el partido

Gabriel Gómez: "No creamos situaciones para empatar el partido"

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Ultimo Momento
El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

Gabriel Gómez: No creamos situaciones para empatar el partido

Gabriel Gómez: "No creamos situaciones para empatar el partido"

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Imitador de Messi será candidato y quiere llevar el nombre del futbolista en la boleta

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la derrota ante All Boys?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la derrota ante All Boys?

Policiales
Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Ovación
El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Se viene la Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025 con Brasil como único representante de Sudamérica

Se viene la Copa del Mundo Femenina de Rugby 2025 con Brasil como único representante de Sudamérica

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Tres entrerrianos comenzaron a entrenar en Casa Pumas con distintos objetivos

Mariano Werner: Hemos parado todo el año, es la realidad

Mariano Werner: "Hemos parado todo el año, es la realidad"

La provincia
Entre Ríos: pronostican un martes primaveral pero luego se dará un fuerte descenso de la temperatura

Entre Ríos: pronostican un martes primaveral pero luego se dará un fuerte descenso de la temperatura

Una escuela de Concordia suspendió el almuerzo debido a la falta de recursos

Una escuela de Concordia suspendió el almuerzo debido a la falta de recursos

Diez años de Laudato si, ya sin el Papa, y todo en veremos

Diez años de Laudato si', ya sin el Papa, y todo en veremos

Seguro automotor: la baja de la póliza, una tendencia en alza

Seguro automotor: la baja de la póliza, una tendencia en alza

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Dejanos tu comentario