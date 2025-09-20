Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato igualó sin goles ante San Miguel como visitante y se aferra el Reducido

Por la fecha 32 de la Zona A, Patronato empató 0 a 0 con el Trueno Verde en un duelo clave. El partido fue parejo en líneas generales.

20 de septiembre 2025 · 15:33hs
Patronato y San Miguel no se sacaron ventajas.

Patronato y San Miguel no se sacaron ventajas.
Patronato y San Miguel igualaron 0 a 0.

Patronato y San Miguel igualaron 0 a 0.
Patronato y San Miguel empataron sin goles en Los Polvorines.

Patronato y San Miguel empataron sin goles en Los Polvorines.

Patronato empató este sábado 0 a 0 ante San Miguel en Buenos Aires en un partido clave para sus aspiraciones de clasificar al Reducido de la Primera Nacional. El cotejo correspondió a la 32ª fecha de la Primera Nacional, en su Zona A. En su próxima presentación, el Rojinegro recibirá a Almagro.

El partido se jugó en el estadio Islas Malvinas, ubicado en la localidad de Los Polvorines, bajo el arbitraje de Juan Pablo Loustau.

Patronato superó 2 a 1 a San Miguel en el encuentro disputado en el Grella en el marco de la primera rueda. 

Patronato quiere conquistar la batalla de Los Polvornines

Maximiliano Rueda, uno de los sobrevivientes de la victoria de Patronato ante San Miguel en la temporada 2024.

Un escenario donde Patronato sabe lo que es festejar

El conjunto de barrio Villa Sarmiento sumó un punto que le permitió quedar en el quinto puesto de las posiciones con 47 puntos, cuando restan dos jornadas para el final de la fase regular.

El local tuvo la primera insinuación a los 5 minutos con un cabezazo de Bruno Nasta que terminó en las manos de Alan Sosa tras un buen centro de Jorge Juárez desde la derecha. Respondió unos segundos después Patronato con un envío largo de Gabriel Díaz que picó en el área sin poder ser conectada por Federico Castro.

La segunda que tuvo el Rojinegro también estuvo en los pies de Castro, que no pudo conectar con precisión una pelota que Alan Bonansea le bajó dentro del área.

Con el correr de los minutos, la paridad se hizo más notoria y ambos elencos se intercambiaron la pelota, sin llevar demasiado peligro hacia los arcos.

A los 38', San Miguel tuvo una chance clarísima con un cabezazo de Ariel Kippes (llamativamente solo) a la salida de un tiro libre, que terminó en las manos del arquero visitante.

Después de esa jugada, poco y nada. El primer tiempo se fue en intensidad y una promesa de buen partido, que nunca llegó.

El segundo tiempo

El Trueno Verde volvió a comenzar como dominador, esta vez en el segundo tiempo. Alan Sosa se vistió de héroe el sacar un envío de cabeza de Nasta que se dirigía hacia la red. Después, Santiago Bellatti sacó el peligro enviando la pelota al córner.

Enseguida, Nasta marcó la apertura del marcador, pero la acción fue bien anulada porque el delantero bajo la pelota con la mano antes de definir. El local era más que Patronato.

Sosa volvió a salvar a la visita al contener un esquinado remate de Federico Sena, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada.

La primera aproximación del Rojinegro fue a los 23', con un centro rasante que controló sin problemas Daniel Sappa. El elenco dirigido por Gabriel Gómez perdía muy rápido en el mediocampo y por eso San Miguel era un poco más que su rival.

Por momentos, Patronato respiraba, pero San Miguel volvió a insinuar con un ataque que llevaron adelante los ingresados Claudio Mosca y Agustín Lavezzi. Otra vez, la impericia ofensiva le impidió abrir el marcador al elenco de Gustavo Coleoni.

A los 36', una "guapeada" de Bonansea terminó con una falta al borde del área para la visita. Del tiro libre se hizo cargo Juan Barinaga, pero la pelota terminó pegando en una barrera muy adelantada, yéndose al córner.

En los últimos minutos, San Miguel apretó con centros que fueron bien contenidos, mientras que el Rojinegro se aferró al punto que terminó consiguiendo en un partido parejo en líneas generales.

Síntesis

San Miguel (0): Daniel Sappa; Ariel Kippes, Ezequiel Parnisari, Facundo Cardozo, Peter Grance, Federico Sena (87' Diego Sosa), Tiago Cravero, Claudio Salto (65' Ferrero), Jorge Juárez; Bruno Nasta (75' Mosca) y Emanuel Dening (75' Lavezzi). DT: Gustavo Coleoni.

Patronato (0): Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti (79' Facundo Díaz) y Fernando Moreyra, Gonzalo Asís (45' Ian Escobar); Santiago Gallucci, Juan Pablo Barinaga y Julián Marcioni (79' Joaquín Barolín); Federico Castro (65' Valentín Pereyra) y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.

Árbitro: Juan Pablo Loustau. Estadio: Islas Malvinas.

