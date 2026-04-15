Patronato retornará este sábado al estadio Presbítero Bartolomé Grella tras dos presentaciones consecutiva en condición de visitante. El regreso a barrio Villa Sarmiento será ante Deportivo Maipú de Mendoza. Esta historia, correspondiente a la décima fecha de la Primera Nacional, Zona B, se disputará desde las 20 bajo el arbitraje de Nahuel Viñas.
¿Cómo le fue a Patronato con Nahuel Viñas como árbitro?
Dirigió a Patronato en cinco , con saldo positivo para el Rojinegro. El sábado arbitrará el regreso del Santo al Grella.
El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Víctor Rojas Aguirre y Darío Rojas Martínez. Completará el cuerpo Nelson Bejas, quien oficiará de cuarto árbitro.
Buenos antecedentes con Patronato
Viñas tendrá su sexto contacto con el representante entrerriano. El saldo es positivo para el Santo, dado que celebró tres victorias y perdió los dos juegos restantes. Los triunfos de Patronato con el juez santafesino se registraron en la Comarca Rojinegra.
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El detalle de los encuentros que disputó el Santo bajo el arbitraje de Viñas es el siguiente:
23 de junio de 2024: Patronato 4 – Agropecuario 0
30 de marzo de 2025: Alvarado 3 – Patronato 1
06 de julio de 2025: Patronato 2 – Tristán Suárez
13 de octubre de 2025: Estudiantes de Río Cuarto 2 – Patronato 1
Programa de la décima fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15: Midland - San Martín (San Juan)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
16.30 Quilmes - Nueva Chicago
Árbitro: Maximiliano Manduca
20: Patronato - Deportivo Maipú
Árbitro: Nahuel Viñas
Domingo
14.00 Colegiales - Temperley
Árbitro: Daniel E. Zamora
15.30: Gimnasia (Jujuy) - Almagro
Árbitro: Maxi Macheroni
19: San Martín (Tucumán) - Tristán Suárez
Árbitro: Juan Pablo Loustau
20: Gimnasia y Tiro - Güemes
Árbitro: Lucas Cavallero
Lunes
20: Atlético Rafaela - Agropecuario
Árbitro: Nelson Sosa
21.00 Atlanta - Chacarita
Árbitro: Pablo Dóvalo