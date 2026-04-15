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¿Cómo le fue a Patronato con Nahuel Viñas como árbitro?

Dirigió a Patronato en cinco , con saldo positivo para el Rojinegro. El sábado arbitrará el regreso del Santo al Grella.

15 de abril 2026 · 19:14hs
Nahuel Viñas dirigirá por sexta vez a Patronato.

Nahuel Viñas dirigirá por sexta vez a Patronato.

Patronato retornará este sábado al estadio Presbítero Bartolomé Grella tras dos presentaciones consecutiva en condición de visitante. El regreso a barrio Villa Sarmiento será ante Deportivo Maipú de Mendoza. Esta historia, correspondiente a la décima fecha de la Primera Nacional, Zona B, se disputará desde las 20 bajo el arbitraje de Nahuel Viñas.

El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Víctor Rojas Aguirre y Darío Rojas Martínez. Completará el cuerpo Nelson Bejas, quien oficiará de cuarto árbitro.

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Buenos antecedentes con Patronato

Viñas tendrá su sexto contacto con el representante entrerriano. El saldo es positivo para el Santo, dado que celebró tres victorias y perdió los dos juegos restantes. Los triunfos de Patronato con el juez santafesino se registraron en la Comarca Rojinegra.

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El detalle de los encuentros que disputó el Santo bajo el arbitraje de Viñas es el siguiente:

23 de junio de 2024: Patronato 4 – Agropecuario 0

30 de marzo de 2025: Alvarado 3 – Patronato 1

06 de julio de 2025: Patronato 2 – Tristán Suárez

13 de octubre de 2025: Estudiantes de Río Cuarto 2 – Patronato 1

Programa de la décima fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Midland - San Martín (San Juan)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

16.30 Quilmes - Nueva Chicago

Árbitro: Maximiliano Manduca

20: Patronato - Deportivo Maipú

Árbitro: Nahuel Viñas

Domingo

14.00 Colegiales - Temperley

Árbitro: Daniel E. Zamora

15.30: Gimnasia (Jujuy) - Almagro

Árbitro: Maxi Macheroni

19: San Martín (Tucumán) - Tristán Suárez

Árbitro: Juan Pablo Loustau

20: Gimnasia y Tiro - Güemes

Árbitro: Lucas Cavallero

Lunes

20: Atlético Rafaela - Agropecuario

Árbitro: Nelson Sosa

21.00 Atlanta - Chacarita

Árbitro: Pablo Dóvalo

Patronato Primera Nacional Árbitro
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