¿Cómo le fue a Patronato con Nahuel Viñas como árbitro?

Dirigió a Patronato en cinco , con saldo positivo para el Rojinegro. El sábado arbitrará el regreso del Santo al Grella.

Patronato retornará este sábado al estadio Presbítero Bartolomé Grella tras dos presentaciones consecutiva en condición de visitante. El regreso a barrio Villa Sarmiento será ante Deportivo Maipú de Mendoza. Esta historia, correspondiente a la décima fecha de la Primera Nacional, Zona B, se disputará desde las 20 bajo el arbitraje de Nahuel Viñas.

El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Víctor Rojas Aguirre y Darío Rojas Martínez. Completará el cuerpo Nelson Bejas, quien oficiará de cuarto árbitro.

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Buenos antecedentes con Patronato

Viñas tendrá su sexto contacto con el representante entrerriano. El saldo es positivo para el Santo, dado que celebró tres victorias y perdió los dos juegos restantes. Los triunfos de Patronato con el juez santafesino se registraron en la Comarca Rojinegra.

El detalle de los encuentros que disputó el Santo bajo el arbitraje de Viñas es el siguiente:

23 de junio de 2024: Patronato 4 – Agropecuario 0

30 de marzo de 2025: Alvarado 3 – Patronato 1

06 de julio de 2025: Patronato 2 – Tristán Suárez

13 de octubre de 2025: Estudiantes de Río Cuarto 2 – Patronato 1

Programa de la décima fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Midland - San Martín (San Juan)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

16.30 Quilmes - Nueva Chicago

Árbitro: Maximiliano Manduca

20: Patronato - Deportivo Maipú

Árbitro: Nahuel Viñas

Domingo

14.00 Colegiales - Temperley

Árbitro: Daniel E. Zamora

15.30: Gimnasia (Jujuy) - Almagro

Árbitro: Maxi Macheroni

19: San Martín (Tucumán) - Tristán Suárez

Árbitro: Juan Pablo Loustau

20: Gimnasia y Tiro - Güemes

Árbitro: Lucas Cavallero

Lunes

20: Atlético Rafaela - Agropecuario

Árbitro: Nelson Sosa

21.00 Atlanta - Chacarita

Árbitro: Pablo Dóvalo