¿Cómo le fue a Patronato con Juan Pablo Loustau como árbitro?

Dirigió a Patronato en dos oportunidades. El sábado impartirá justicia en la visita del Rojinegro a San Miguel.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales de los encuentros que se disputarán en el marco de la 32° fecha del campeonato de la Primera Nacional. En este capítulo Patronato visitará a San Miguel.

El duelo entre el Rojinegro y el Trueno Verde se desarrollará el próximo sábado a partir de las 15.30 en el estadio Malvinas Argentina, ubicado en la localidad bonaerense de Los Polvorines. El juez de este pleito será Juan Pablo Loustau.

El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Lucas Ripoli y Daiana Milone. El cuarto árbitro será Agustín Flores.

Antecedentes con Patronato

El menor de la dinastía Loustau dirigió al elenco de barrio Villa Sarmiento en dos oportunidades, con un saldo de dos empate.

El primer juego se produjo el 25 de febrero de 2023, ocasión en la que el Santo igualó 1 a 1 ante Flandria, en Jáuregui. El último juego que encontró a Loustau con Patronato se escribió el 4 de mayo de 2024 en el estadio Ciudad de Caseros, donde Patronato empató 0 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires.

Programación de la 32° fecha de la Primera Nacional, Zona A

Sábado

13.10 (TV): Atlanta-Tristán Suárez

Árbitro: Juan Pafundi

15.10 (TV): Almagro-Ferro

Árbitro: Hernán Mastrángelo

15.30: Colegiales-Gimnasia y Tiro

Árbitro: Jorge Broggi

15.30: San Miguel-Patronato

Árbitro: Juan Pablo Loustau

15.30: Arsenal-Dep. Maipú

Árbitro: Pablo Giménez

Domingo

15.30: Alvarado-Los Andes

Árbitro: Julio Barraza

19 (TV): Racing-San Martín

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Lunes

21.05 (TV): All Boys-Dep. Madryn

Árbitro: Ariel Penel

21.05 (TV): Quilmes-Güemes

Árbitro: Bruno Amiconi