La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales de los encuentros que se disputarán en el marco de la 32° fecha del campeonato de la Primera Nacional. En este capítulo Patronato visitará a San Miguel.
¿Cómo le fue a Patronato con Juan Pablo Loustau como árbitro?
Dirigió a Patronato en dos oportunidades. El sábado impartirá justicia en la visita del Rojinegro a San Miguel.
El duelo entre el Rojinegro y el Trueno Verde se desarrollará el próximo sábado a partir de las 15.30 en el estadio Malvinas Argentina, ubicado en la localidad bonaerense de Los Polvorines. El juez de este pleito será Juan Pablo Loustau.
El colegiado estará secundado por los jueces asistentes Lucas Ripoli y Daiana Milone. El cuarto árbitro será Agustín Flores.
Antecedentes con Patronato
El menor de la dinastía Loustau dirigió al elenco de barrio Villa Sarmiento en dos oportunidades, con un saldo de dos empate.
El primer juego se produjo el 25 de febrero de 2023, ocasión en la que el Santo igualó 1 a 1 ante Flandria, en Jáuregui. El último juego que encontró a Loustau con Patronato se escribió el 4 de mayo de 2024 en el estadio Ciudad de Caseros, donde Patronato empató 0 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires.
Programación de la 32° fecha de la Primera Nacional, Zona A
Sábado
13.10 (TV): Atlanta-Tristán Suárez
Árbitro: Juan Pafundi
15.10 (TV): Almagro-Ferro
Árbitro: Hernán Mastrángelo
15.30: Colegiales-Gimnasia y Tiro
Árbitro: Jorge Broggi
15.30: San Miguel-Patronato
Árbitro: Juan Pablo Loustau
15.30: Arsenal-Dep. Maipú
Árbitro: Pablo Giménez
Domingo
15.30: Alvarado-Los Andes
Árbitro: Julio Barraza
19 (TV): Racing-San Martín
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Lunes
21.05 (TV): All Boys-Dep. Madryn
Árbitro: Ariel Penel
21.05 (TV): Quilmes-Güemes
Árbitro: Bruno Amiconi